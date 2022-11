Eine knappe halbe Million Euro will die Verbandsgemeinde (VG) Dahner Felsenland demnächst in die Ausstattung ihrer Feuerwehr investieren. Das Geld ist vor allem für die Anschaffung einer neuen Drehleiter vorgesehen.

Die aktuell genutzte Drehleiter der VG-Feuerwehr sei inzwischen über 25 Jahre alt und reparaturanfällig geworden, begründete Verbandsbürgermeister Michael Zwick den Vorschlag der VG-Verwaltung in der Sitzung des VG-Rats. Allein in diesem Jahr habe es eine Reparatur gegeben für etwa 28.000 Euro. Sie befürchteten aber, dass die im Alter von 30 Jahren fällig werdende Inspektion dann noch einmal sehr viel kosten werde. Mit mindestens 150.000 Euro werde dafür gerechnet, so Zwick. Eine neue Drehleiter werde insgesamt etwa 950.000 Euro kosten, wovon abzüglich der Zuschüsse von Land und Kreis und eines Verkaufs der gebrauchten Drehleiter an der Verbandsgemeinde etwa 400.000 Euro hängen blieben. Im aktuellen Haushaltsplan seien bereits 110.000 Euro dafür eingestellt gewesen. Die Anschaffung werde aber ohnehin mehrere Jahre in Anspruch nehmen, da es auch eine europaweite Ausschreibung geben müsse.

Dem schloss sich der Verbandsgemeinderat mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss an. Ebenso stimmte er für die Anschaffung einer neuen Schlauchwaschanlage im Feuerwehrhaus Dahn für etwa 65.000 Euro. Die 1997 mit dem Neubau installierte Anlage bereitet laut Zwick immer wieder Probleme und sei nun auch infolge der Waldbrände zusätzlich beansprucht worden.