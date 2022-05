Eine Doppelspitze aus Angelika Glöckner (Lemberg) und Peter Spitzer (Donsieders) führt den Unterbezirk der SPD Pirmasens-Zweibrücken. Der bisherige Vorsitzende Stephane Moulin stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Der Unterbezirk der SPD Pirmasens-Zweibrücken hat seinen Vorstand am Samstag in Saalstadt neu gewählt. Nach sechs Jahren stellte sich der bisherige Vorsitzende Stephane Moulin nicht mehr zur Wahl. Ihm folgt nun eine Doppelspitze aus der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner und dem ersten Kreisbeigeordneten Peter Spitzer. Stellvertretende Vorsitzende sind der Zweibrücker OB Marold Wosnitza und David Betz, Erster Beigeordneter der VG Zweibrücken-Land.

Moulin gab an, mit seinen Aufgaben als Zweibrücker Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionssprecher im Stadtrat sowie seinem Beruf gut ausgelastet zu sein. Die Arbeit im UB als Vorsitzender habe im viel Freude bereitet, doch nun sei es Zeit, die Stab weiterzureichen. Vor allem seit dem Ausbruch von Corona sei die Arbeit enorm erschwert worden. Zwar sei beispielsweise via Videoschalten trotzdem ein reger Austausch möglich gewesen, doch die persönlichen Treffen habe das nicht ausgleichen können. Dennoch habe es einige Wahlkämpfe zu bestreiten gegeben, ging Moulin auf die Landtagswahl und die Bundestagswahl ein. Die beiden jüngsten Personenwahlen in Thaleischweiler-Wallhalben, wo SPD-Mann Patrick Sema neuer Verbandsbürgermeister wurde, sowie die Bürgermeisterwahl im Pirmasens-Land, wo Harald Hatzfeld zwar nicht gewinnen konnte, aber das beste SPD-Ergebnis aller Zeiten eingefahren hatte, seien ebenfalls äußerst erfolgreich gewesen.

Gewählt

Vorsitzende sind Angelika Glöckner und Peter Spitzer, Stellvertreter Marold Wosnitza und David Betz, Kassierer Gernot Gebhardt und Frank Riedinger, Schriftführer Daniela Reiser und Pervin Taze. Zu Beisitzern wurden gewählt: Hannah Denzer, Sascha Grimm, Jürgen Gundacker, Markus Keller, Wolfgang Petry, Amelie Rothhaar, Yvonne Sarther, Sebastian Tilly, Thomas Warth, Gerhard Weis, Bastian Welker, Rebecca Wendel und Heidi Ziel. rhp