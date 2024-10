Die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft hat kürzlich die Route der Buslinie 255 geändert. Folge: Bisherige Haltestellen werden nicht mehr bedient, zwei Provisorien wurden geschaffen. Dem Gemeinderat missfällt das und er fordert Änderungen.

Von jetzt auf gleich hat die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QVN) die Busse der Linie 255 nicht mehr die Bushaltestellen Gemeindehaus Ringstraße und Dorfplatz anfahren lassen. Stattdessen sind zwei provisorische Haltestellen in der Ringstraße 54 und in der Flurstraße an der Grenzlandhalle eingerichtet worden. Trotz des Protests des Ortsgemeinderats blieb die Situation unverändert. Nun hat das Gremium den nächsten Schritt unternommen. Der Rat lehnt die neu geschaffene Bushaltestelle in der Flurstraße ab und drängt auf deren Aufgabe.

Die Betreiberfirma hatte die Haltestellensituation geändert, da die neueren Busse die bisherige Strecke mit den engen Kurven nicht mehr fahren könnten. Deshalb wurde eine neue Route festgelegt, mit der der Rat nicht einverstanden war. In der Ratssitzung sagte Ortsbürgermeister Marco Maas, dass die Busse auch auf der neuen Linie nicht ungehindert fahren könnten und Grünflächen überfahren würden.

Gemeindearbeiter: Straßen halten Belastung nicht stand

Schon beim Protest Ende August hatte Gemeindearbeiter John Zimmerman betont, dass die Flur- und Friedhofstraße auf der neuen Linie zum Befahren nicht geeignet seien und den Busbelastungen nicht standhielten. Um Schaden von der Gemeinde abzuwenden, vor allem jedoch, um sich den Ausbau zweier barrierefreier Haltestellen zu ersparen, sprach sich der Rat auf den Verzicht der Haltestelle bei der Grenzlandhalle aus. Wenn die QNV schon nicht zur ursprünglichen Linie zurückkehre, solle es bei der Haltestelle in der Ringstraße bleiben. So müsste auch nur eine barrierefreie Haltestelle bezahlt werden.