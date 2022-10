Was lange währt, wird endlich gut, so könnte man die Bestrebungen beschreiben, den ehemaligen „schiefen Turm von Leimen“, das alte Bushäuschen, durch eine neue, überdachten Haltestelle zu ersetzen. Satte 10.110 Euro kostete die Unterstellmöglichkeit für Busgäste, die an der Schillerstraße errichtet wurde.

„Und sie wäre noch um einiges teuerer geworden,“ sagt Bürgermeister Frey, „wenn nicht unsere Gemeindearbeiter die Ausgrabungen und das Fundament selbst hergestellt hätten.“ Bereits im August 2020 überreichten die Vertreter des Heimat-und Kulturvereins, Michael Schwarz und Michael Pfeifer, 3500 Euro zur Mitfinanzierung der Maßnahme. Und ein Jahr zuvor, im Oktober 2019 gab Bürgermeister Frey im Gemeinderat bekannt, dass das alte, hölzerne Buswartehäuschen am Ringelsberg „der Schiefe Turm von Leimen“ marode sei. Angedacht war, so damals, ein barrierefreies Häuschen errichten zu lassen. Aber genau das Bestreben „barrierefrei“ konnte nicht umgesetzt werden. Zu viele topografische Änderungen an der Straßenführung hätten vorgenommen werden müssen. Und deshalb habe sich die ganze Sache verzögert, begründete Frey. Die zuständige Behindertenbeauftragte im Kreis sei lange schwer erkrankt gewesen, weshalb ihr nötiges Okay, so wie sich nun das Wartehäuschen präsentiert, erst vor kurzem eingetroffen sei.

Was sich geändert hat an der Aufstellung des in hellem Holz, mit durchgehender Sitzbank im Innern und Teilverglasung errichteten Buswartehäuschens ist, dass es weiter nach hinten gebaut wurde. „Damit entsteht für die Wartenden kein dichtes Gedränge mehr; man kann sich locker hintereinander stellen,“ befand Frey zufrieden. Neben dem Zuschuss des Heimat-und Kulturvereins förderte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit 3400 Euro das Projekt. Den Rest trägt die Gemeinde. Jetzt sei es möglich, dass der ÖPNV auch über den Ringelsberg fahre und dort problemlos Busmitfahrer aufnehmen könne, sagte Frey.

Für Michael Schwarz, Vorsitzender des Heimat-und Kulturvereins, ist es „gut und richtig, dass diese Einstiegsmöglichkeit auf den neuesten Stand gebracht wurde“. Und für Schwarz und Pfeifer ist es wichtig, dass die Einnahmen aus dem Heimatfest „im Dorf für die Bürger eingesetzt werden“. Das Häuschen wurde von der Firma Lahner geplant und gebaut.