Bis zum Jahr 2022 sollen die Bushaltestellen in den Gemeinden möglichst barrierefrei gestaltet sein. Das gilt auch für Niederschlettenbach, sagte Ortsbürgermeister Thomas Pietsch. Er will die Haltestelle gleich versetzen, weil ein hoher Bordstein am jetzigen Standort hässlich wäre.

Mittel für den Umbau sollen im nächsten Haushalt eingestellt werden. An der Bushaltestelle beim Dorfplatz befindet sich jedoch nur eine Pflasterrinne. Nach Pietschs Meinung würde