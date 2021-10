Ab 18. Oktober ändern sich für das Badeparadies in Dahn die pandemiebedingten Zutrittsregeln: Gäste, die nicht gegen Corona geimpft oder davon genesen sind, können nur noch in begrenzter Anzahl Bad und Sauna besuchen.

Der Zutritt ins Felsland Badeparadies wird aufgrund der aktuellen Regelungen des Landes ab 18. Oktober nur noch nach der Regel „2G+“ ermöglicht, wie die Werke Dahner Felsenland informieren. Das bedeutet: Wer beim Eintritt ein Corona-Impfzertifikat oder einen schriftlichen Nachweis seiner Genesung vorweisen kann, darf wie bisher Hallenbad und Sauna benutzen; Kinder unter zwölf Jahren sind gleichgestellt, da es für diese noch keine Impfmöglichkeit gibt.

Beschränkung für Getestete

Anders sieht es aus für Besucher, die nicht geimpft oder genesen und somit nicht immunisiert sind. Diese können zwar weiterhin das Badeparadies besuchen, wenn sie einen negativen Antigen- oder PCR-Test (kein Selbsttest) vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Für Kinder unter zwölf Jahren entfällt diese Testpflicht, ebenso für Schüler bei Vorlage eines Schülerausweises. Allerdings wird nun für jene Besuchergruppe der Zutritt je nach Warnstufe beschränkt. In der aktuellen Warnstufe 1 dürfen demnach nur bis zu 25 nicht immunisierte Personen das Bad besuchen, in Warnstufe 2 nur bis zu zehn und in Warnstufe 3 bis zu fünf nicht immunisierte Gäste. Getestete Personen sollten sich daher vor ihrem Besuch auf der Homepage des Felsland Badeparadieses anhand des Ampelsystems über die freien Kapazitäten informieren.

Besucher-Höchstgrenze entfällt

Während die Anzahl der nicht immunisierten Besucher beschränkt wird, entfällt das bisherige Besucherlimit für das Badeparadies. Bisher durften sich dort maximal 150 Besucher gleichzeitig aufhalten; normalerweise ist Platz für 300. Durch die neuen Regelungen können außerdem die Beschränkungen für Becken und Saunen aufgehoben werden. Im Saunabereich können zudem wieder die Dampfbäder und das Biothermium geöffnet werden, Aufgüsse mit Verwedelung sind wieder möglich.

In einem weiteren Schritt sollen die Öffnungszeiten zum 1. November wieder verlängert werden. Derzeit hat das Bad von 10 bis 20 Uhr und die Sauna von 11 bis 20 Uhr geöffnet.