Eine große Bandbreite an Beerdigungsmöglichkeiten möchte die Gemeinde Schmalenberg schaffen. Und das so günstig wie möglich, denn jede Investition auf dem Friedhof fließt in die Kalkulation für die Gebühren bei einem Sterbefall ein, bestätigte Udo Rapp von der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Bei all dem Neuen soll aber der Charakter des Friedhofs erhalten werden.

„Der Schmalenberger Friedhof ist einer der schönsten Friedhöfe, auf die ich komme“, sagte Rainer Stucky. Als Beigeordneter kümmert er sich in der Nachbargemeinde