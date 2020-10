Die Hilster Ortsdurchfahrt (K2) sowie die Untere und Obere Straße sind ausbaubedürftig. Nach den Sommerferien wurde nach langem Warten der Ausbau der Kreisstraße 2 begonnen. Dafür vergab der Rat nun weitere Aufträge. Derweil gibt es erfreuliche Nachrichten vom Neubaugebiet Violengarten.

Während die Untere Straße im Ausbauprogramm für die wiederkehrenden Beiträge aufgenommen ist und die Planungen beginnen, liegen die Arbeiten im ersten Ausbauabschnitt der Ortsdurchfahrt vom Ortseingang aus Richtung Trulber Mühle kommend bis zur Einmündung in die Obere Straße laut Bürgermeister Michael Ehrgott im Zeitplan. Der Rat hat die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung einstimmig an die Pfalzwerke Netz AG vergeben. Beim Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt werden die Pfalzwerke für 92.000 Euro elf Straßenbeleuchtungsmasten und drei Wandarme demontieren und und durch 33 Rohrmasten ersetzen

Ebenfalls in Zusammenhang mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt hat der Rat die Verbandsgemeindewerke aufgefordert, um das nicht sonderlich ansehnliche Versickerungsbecken für das Oberflächenwasser einen Sichtschutz zu errichten.

Weil der Einmündungsbereich zum Neubaugebiet Violengarten erweitert wird, wurde dort ein Zaun entfernt. Der Hilster Firma Haus und Garten von Klaus Hasenbindel hat Bürgermeister Ehrgott per Eilentscheidung für 1710 Euro den Auftrag erteilt, den Zaun zu erneuern. Zum Neubaugebiet hatte Ehrgott derweil eine erfreuliche Nachricht. Nachdem die Bauplätze seit Jahren keine Abnehmer finden, hat eine Familie aus dem Bad Kreuznacher Raum nun das erste Grundstück gekauft. „Jetzt wird dort das erste Haus gebaut“, so Ehrgott.