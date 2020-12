In Maßweiler entstehen neue Bauplätze im Griesweg und in der Waldstraße.

Beim Ausbau der Waldstraße möchte die Gemeinde zwei freie Grundstücke als Baufläche ausweisen. In seiner Sitzung am Mittwoch (19.30 Uhr, Bürgerhaus) soll der Gemeinderat deshalb eine Baugrunduntersuchung in Auftrag geben. Dann wäre die Waldstraße beidseitig bebaut. „Weitere Gespräche mit den Besitzern und den angrenzenden Nachbarn werden natürlich auch noch stattfinden“, sagt Bürgermeister Herbert Semmet.

Das Neubaugebiet im Griesweg sei nun in der Umlegungsphase, und der Rat werde die Ingenieurleistungen in der nächsten Sitzung ausschreiben. Semmet hofft, dass gleich im kommenden Jahr, mit Beginn des Frühjahrs die Kanalarbeiten begonnen werden. „Dann könnte es im Griesweg 2022 mit der Bebauung losgehen.“

Der TC Maßweiler möchte eine Beregnungsanlage für 14 000 Euro anschaffen und möchte dafür einen Zuschuss von der Gemeinde. 12 000 Euro wären zuwendungsfähig im Rahmen der Sportförderung. Die Gemeinde könnte fünf Prozent dazugeben, das wären rund 600 Euro. „Das kommt natürlich auch auf die Entscheidung der Kommunalaufsicht an, ob die uns diese Ausgabe überhaupt genehmigen“, sagt Semmet. Da Maßweiler keinen ausgeglichenen Haushalt hat, werden solche Ausgaben von der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung geprüft und müssen von dieser Stelle genehmigt werden.