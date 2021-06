Die Werksausschuss Zweibrücken-Land hat am Dienstagabend einstimmig den Erschließungsverträgen für die Neubaugebiete am Dellfelder Sportplatz und am Walshauser Kornberg zugestimmt. Am Dellfelder Sportplatz sollen neun und am Walshauser Kornberg acht Bauplätze entstehen.

Laut Werkleiter Eckart Schwarz ist der Erschließungsvertrag für das Dellfelder Baugebiet nahezu wortgleich mit dem vor wenigen Jahren in Angriff genommenen Baugebiet in Kleinsteinhausen. „Da gibt es also keine großen Einwände“, so Schwarz. Ähnlich ist es beim Erschließungsvertrag fürs Walshauser Baugebiet, „auch hier finden wir große Passagen vom anderen Text wieder“, kommentiert der Werkleiter. Allerdings benötige der Walshauser Erschließungsvertrag laut Schwarz noch etwas Feinarbeit, unter anderem bei der Straßenführung. Allerdings erwartet Schwarz keine großen Probleme, der Erschließungsträger – die Kaiserslauterer Firma WSW – sei seriös, zudem sei der Kornberg trotz seines Gefälles gut zu erschließen.

Die Firma Staab aus Schmitshausen schafft unterhalb des Dellfelder Sportplatzes neun Bauplätze auf einer Gesamtfläche von rund 7000 Quadratmetern. In Walshausen ist die Neubaugebietsfläche etwas kleiner, hier sollen die acht Bauplätze auf einer Fläche von rund 5850 Quadratmetern erschlossen werden.