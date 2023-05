Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Suche nach einem Gebiet für neue Bauplätze läuft. Neben der Verlängerung der Talstraße wurde auch der Bereich hinter dem Tennisplatz ins Gespräch gebracht.

Seit einiger Zeit fehlt es der Gemeinde an Bauplätzen. Bei der Beratung in der zurückliegenden Sitzung griff man den Vorschlag im Bereich „An der Held“, in Verlängerung