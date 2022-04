In Merzalben sollen neue Bauplätze entstehen. Dafür favorisiert die Gemeinde eine Fläche oberhalb des Baugebietes „Mittelster Kiesel“. Diese Fläche ist allerdings noch als Landespflegefläche ausgewiesen.

Die Frage nach dem Standort des neuen Baugebietes beschäftigte den Rat in der Sitzung am Mittwoch. Zur Diskussion standen drei Flächen: eine zehn Hektar große Fläche im „Molkental“, nördlich vom Friedhof, eine 1,1 Hektar große Fläche nördlich des aktuellen Baugebietes „Mittelster Kiesel“, eine 2,3 Hektar große Fläche in der „Schindkaut“, am Nordhang des Zimmerbergs und schließlich eine rund 3,7 Hektar große Fläche „Am Bühl“ zwischen Hammelsbach- und Zimmerbergstraße. „Der Bedarf an Bauland ist ungebrochen. Gemeindeeigene Bauplätze gibt es derzeit nicht“, stellte Ortsbürgermeister Michael Köhler fest.

Vorschlag: Landespflegefläche verlegen

Petra Busch (SPD) schlug vor, ein Baugebiet oberhalb des Baugebietes „Mittelster Kiesel“ auszuweisen anstelle der Fläche im Bereich des Schützenhauses – wohlwissend, dass diese Fläche als Landespflegefläche ausgewiesen ist. Diese Ausgleichsfläche könnte, so die Vorstellung Buschs, verlegt werden in Richtung Schützenhaus. „Das ist ja nicht in Stein gemeißelt“, stellte sie fest. Die Fläche am Schützenhaus sei nachteilig wegen Lärms durch den Trainingsbetrieb der Schützen. „Wer will einen Bauplatz kaufen, der unter Beschuss steht“, brachte es Busch plakativ auf einen Nenner. Der ehemalige Bürgermeister Benno Schwarz stimmte dem Vorschlag Buschs zu. „Es wäre sinnvoll, denn andere Flächen sind bei Weitem nicht so geeignet“, so Schwarz. „Ich glaube nicht, dass die Naturschutzbehörde zustimmt“, zeigte sich Ortsbürgermeister Michael Köhler eher skeptisch.

Letztlich sprach sich der Rat einstimmig bei einer Enthaltung dafür aus, keine der ursprünglich vorgeschlagene Flächen, sondern die von Busch vorgeschlagene Ausgleichsfläche als Baugebiet auszuweisen. Jetzt liegt es an der Kreisverwaltung, ob die Realisierung erfolgen kann oder nicht.

Prioritätenliste für Investitionen angeregt

Ohne Gegenstimmen hat der Gemeinderat den Haushalt für 2022 abgesegnet. „Unsere Gemeinde hatte zwei schwere Coronajahre und wird mit Abgaben von 835.000 Euro stark belastet.“ Diese Feststellung traf die CDU-Fraktionsvorsitzende Kerstin Gütermann angesichts hoher Abgaben an Kreis und Verbandsgemeinde. Sie befand weiter, im Haushalt seien keine „Luxusanschaffungen“ eingestellt, sondern Investitionen in die Zukunft“.

Petra Busch, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, kam zum Ergebnis: „Wir sehen die Finanzierungslage unserer Kommune nicht negativ.“ Sie hob die hohen Schlüsselzuweisungen vom Land positiv hervor, in deren Genuss die Gemeinde komme. Außerdem regte sie eine Prioritätenliste für Investitionen an. Ortsbürgermeister Michael Köhler stellte fest: „Wir können uns glücklich schätzen, einen guten Kassenstand vorzuweisen und unsere Projekte verwirklichen können.“ Die Erhöhungen der Umlagen sei zwar bitter, jedoch wisse er auch, dass die Erhöhung der Umlagen den Gremien nicht leicht gefallen sei.

Burgfest und Musikfestival im Mai

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause findet das diesjährige Burgfest am 21. und 22. Mai statt. Veranstalter ist die Eventagentur „Pro History“ gemeinsam mit der Gemeinde. Die Bewirtung übernimmt der Fußballverein im Burghof. Eine Woche später, am Wochenende 27. bis 29. Mai, ist ein Musikfestival von Freitag bis Sonntag geplant. Am Freitag wird es Livemusik mit „The three leaves“ geben, „Jan Luca Ernst & Band“ spielen am Samstag, am Sonntag ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant, anschließend ein musikalischer Frühschoppen und am Nachmittag ein Konzert des Kreismusikorchesters, das bekannte Filmmusiken spielen wird. Das Brunnengässelfest findet vom 24. bis 26. Juni statt.