Rund 80.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm erhält die Gemeinde Knopp-Labach. Das Geld soll in verschiedene Projekte fließen.

Die Mittel sind in den Doppelhaushalt 2026/27 der Ortsgemeinde Knopp-Labach eingestellt worden. Die Vorhaben – so lautet die Bedingung – müssen bis Ende 2028 umgesetzt sein. Auch hat die Kommune 35.000 Euro aus eigenen Mitteln beizusteuern.

Angeschafft werden sollen für 24.000 Euro zwei Verkaufscontainer. Die Stahlbehälter sind voll ausgestattet und für die Vereine bestimmt, die damit bei Veranstaltungen antreten können. Darüber hinaus ist vorgesehen, für das Dorfgemeinschaftshaus neue Kissen und Stühle sowie Küchengeräte zu kaufen. Auch für touristische Ziele fließt Geld: Mit jeweils 15.000 Euro ist geplant, den Schlapphutweg zu sanieren und einen Planierhobel für das Ausbessern des Wegs anzuschaffen. „Sämtliche Investitionen werden nicht über Darlehen, sondern aus Eigenmitteln bezahlt“, betonte Ortsbürgermeister Ralf Schneider.