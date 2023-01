Mit der Sanierung des Kleinsteinhauser Dorfgemeinschaftshauses war bereits 2019 begonnen worden. Nun wird auf eine Fertigstellung bis Jahresende gehofft.

Nein, reibungslos ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses nicht abgelaufen. „Es gab mehrere unvorhergesehene Baustellen“, sagt Bürgermeisterin Martina Wagner vor der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle. Da wären zum einen die maroden Dachbalken zu nennen, die ausgetauscht werden mussten, der Durchbruch zum Dachboden, durch den die Decke zum Ratssaal beschädigt wurde, der statisch problematische Unterbau der Außentreppe sowie der nasse Sockel des Hauses. Weiter mussten die gesamten Arbeiten mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden, auch das fraß Zeit.

Dem Rat sollen am Mittwochabend weitere Kosten für die Sanierung vorgelegt werden. Mit denen geht es dann laut Wagner zur Genehmigungsbehörde ADD. Gibt die grünes Licht, kann weitergearbeitet werden. Fest steht: Die Kosten für Bauabschnitt eins werden steigen. Weil laut Wagner im parallel abgelaufenen Bauabschnitt zwei erhebliche Kosten eingespart wurden, hofft die Bürgermeisterin nun, damit die Mehrkosten von Bauabschnitt eins auszugleichen. Ein weiterer Zeitplan für die DGH-Sanierung steht noch nicht fest. Wagner will aber bis Ende des Jahres mit der Sanierung fertig sein. Begonnen hatten die Arbeiten bereits 2019. Im ersten Corona-Jahr 2020 sei die Baustelle noch ganz gut vorangekommen. Anders liefen 2021 und 2022 ab. „Da lief so ziemlich gar nichts“, kritisiert Wagner.

Gemeinde-Leerrohre für Glasfaser-Ausbau nutzen

Der Gemeinderat hätte am Mittwochabend auch über den Glasfaser-Ausbau durch die Münchner Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) abstimmen sollen. „Der Punkt wird aber von der Tagesordnung abgesetzt, weil uns der Vertrag von der UGG noch nicht vorliegt“, erklärt Wagner. Der Rat hatte bereits für einige Anpassungen im Vertrag mit der Glasfaserfirma gestimmt. So machte er etwa zum Kriterium, dass die UGG die gemeindeeigenen Leerrohre für den Glasfaser-Ausbau benutzen soll.