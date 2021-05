Die Hausarztpraxis Deliargyris in der Schwarzbachstraße 12 hat eine neue Ärztin: Vanessa Dreste ersetzt Iwona Wlodarczyk als Kollegin von Praxisbetreiber Peter Deliargyris.

Praktische Erfahrungen im Gesundheitsdienst erwarb sich die neue Mitarbeiterin schon in ihren 13 Jahren beim Rettungsdienst. Sie absolvierte dort die Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Zwei Jahre lang arbeitete Dreste in der Inneren Abteilung und in der Kardiologie des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens. Es folgte eine dreijährige Dienstzeit in der Frauenklinik Pirmasens und Kaiserslautern, bevor sie sich der Allgemeinmedizin zuwandte.

In der Praxis Deliargyris übernimmt sie den Part der Internistin: Ihr obliegen Bauch- und Gefäßuntersuchungen, Belastungs-EKG, Langzeitblutdruckmessungen und Lungenfunktionstests, Schilddrüsen- und Ultraschalluntersuchungen. Deliargyris legt seine Schwerpunkte auf die Schmerz- und Chirotherapie. Der Allgemeinmediziner ist auch Facharzt für Geriatrie und Notfallmedizin, und er hat sich zum „Golf-Medicus“ qualifiziert, als Ansprechpartner für Golfsportler.

Die Hausarztpraxis wurde von seinem Vater Petros Deliargyris begründet, der vor über 40 Jahren von Griechenland in die Pfalz übersiedelte. 1983 stieg er in die damalige Praxis Munzinger in Thaleischweiler ein. Vor zwei Jahren verlegte Peter Deliargyris die Praxis von der Bahnhofstraße in die Räume der früheren Praxis Altholz.

Die Praxis beschäftigt eine medizinisch-technische Assistentin, zwei medizinische Fachangestellte sowie eine nichtärztliche Praxisassistentin (NÄPA), die auch Hausbesuche macht. Aktuell steht das Impfen im Vordergrund. Weil mit Biontech und Astrazeneca geimpft wird, können sich die Patienten in zwei Impflisten eintragen. Seit Oktober gibt es von 11 bis 12 Uhr eine Infektionssprechstunde mit eventuellem PCR-Test, für Patienten mit grippeähnlichen Symptomen.

Öffnungszeiten

Montag: 7-12, 16-19 Uhr; Dienstag: 7-12, 14.45-17 Uhr; Mittwoch: 7-12 Uhr; Donnerstag: 7-12, 16-19 Uhr