Spätestens im Oktober soll es mit der Erschließung des Martinshöher Neubaugebiets am Ortsausgang in Richtung Landstuhl losgehen.

Dies ist die Quintessenz vom Bericht des Erschließungsträgers vorm Gemeinderat am Freitagabend. Der genaue Erschließungspreis soll bis Mitte September genannt werden können, bislang gebe es noch keine konkreten Zahlen. Grund sei, dass der Erschließungsträger noch am Verhandeln mit den jeweiligen Baufirmen sei.

Wie berichtet, sollen in dem Neubaugebiet am Ortsausgang in Richtung Landstuhl 22 Bauplätze entstehen. Sechs von ihnen, so Bürgermeister Schneider vergangene Woche, seien noch zu haben. Allerdings wurden wegen der noch immer unklaren Erschließungskosten noch keine Verträge mit den zukünftigen Häuslebauern geschlossen. Es könnten also noch potenzielle Bauherren abspringen.