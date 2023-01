In Maßweiler stehen in den kommenden Monaten zahlreiche Projekte auf dem Plan. Bürgermeister Herbert Semmet gab beim Neujahrsempfang einen Ausblick, was im Dorf alles passieren soll.

Es war der erste Neujahrsempfang, der in Maßweiler seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wieder stattgefunden hat. Und Bürgermeister Semmet zählte den zahlreichen Gästen zahlreiche Projekte auf, die in seinem Dorf in naher Zukunft passieren sollen. Allen voran nannte Semmet den Glasfaserausbau durch dir Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG). „Mit der UGG als Partner werden wir noch in diesem Jahr Glasfaser im gesamten Ort verlegen“, kündigt Semmet an. Auch der Standort für den Hauptverteiler ist klar, er wird zwischen Sportheim und Feuerwehrhaus aufgestellt. Neben dem Hauptverteiler werden 14 Zwischenverteiler im Ort verteilt auf den Gehwegen platziert. „Von den Verteilerkästen gehen dann Glasfaserkabel in jedes Haus“, erklärte Semmet, dass schnelles Internet in jedem Haus die Orte in der Verbandsgemeinde attraktiver machen werde.

Auch das Neubaugebiet auf der Gries nimmt laut Semmet mittlerweile Form an. Die zehn neuen Bauplätze seien voll erschlossen. „Sehr erfreulich ist, dass drei junge Familien noch in diesem Jahr ihre Häuser bauen“. Ursprünglich waren für das Projekt rund 374.000 Euro Kosten eingeplant. Tatsächlich haben die zehn Bauplätze 340.000 Euro gekostet.

Straßenlampen auf LED umrüsten

In Sachen Strom- und Energiesparen sollen die restlichen 60 Natriumdampflampen durch moderne LED-Straßenlaternen ersetzt werden. „Trotzdem werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung um fast das Dreifache steigen“, kündigt Semmet an. Der Rat überlegt, welche Straßenlampen künftig nachts abgeschaltet werden können. Ebenso soll auf einige Gemeindegebäude eine Photovoltaikanlage gebaut werden. „Unser Beigeordneter Rochus Schwarz prüft zurzeit auch die Aufstellung von Stromerzeugungsanlagen im Außenbereich“, ergänzt Semmet. Heißt im Klartext: Auch Maßweiler könnte einen Solarpark bekommen.

Die Rathaussanierung soll mit dem Bau des Mehrgenerationenplatzes an den Garagen 2023 abgeschlossen werden. Im selben Atemzug werden die Spielplätze in der Thalstraße und am Hirschbusch aufgegeben und die Flächen verkauft. „Beide Spielplätze werden kaum noch genutzt, weil mit dem Spielplatz an der Grundschule eine wesentlich bessere Alternative besteht“, begründet der Bürgermeister. Für den Friedhof diskutiert der Rat zudem über alternative Bestattungsformen wie Rasenurnengräber um die neu gepflanzten Bäume. Gleichzeitig soll die marode Aussegnungshalle einer Generalsanierung unterzogen werden. 2024 steht dann noch der Ausbau der Fabrikstraße auf dem Programm. Es wird der erste Straßenausbau in Maßweiler sein, die mit wiederkehrenden Beiträgen finanziert wird. Die Straße am oberen Ende der Siedlung ist mittlerweile durch den Schwerlastverkehr der anliegenden Firma so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sich Schlagloch an Schlagloch reiht und notdürftige Reparaturen sich nicht mehr rentieren.

Feuerwehrhaus soll bis 2025 stehen

Wehrführer Stefan Zwick führte in seiner Ansprache über den Stand der Maßweiler Feuerwehr aus. 2022 rückte die Feuerwehr zu 15 Einsätzen aus, besonders in Erinnerung blieben für Zwick dabei ein Brand bei einem Metallbetrieb in Saalstadt sowie die überraschende Schneenacht vom 8. auf den 9. April. In dieser Nacht musste die Feuerwehr vor allem wegen zahlreicher umgestürzter Bäume sowie wegen eines langen Stromausfalls in der Maßweiler Intensivpflege ausrücken.

Für die derzeit 21 Feuerwehrleute im Dorf soll zudem ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. Der Entwurf, so Zwick abseits des Neujahrsempfangs zur RHEINPFALZ, sieht einen Neubau an der Grenze zum Kindergarten vor. Der Neubau soll zwei Garagen und mehrere Nebengebäude bekommen. Ebenso soll auf das Haus eine neue Sirene gebaut werden. „Die Alte blieb beim Warntag still“, kommentiert Zwick. Der Wehrführer hofft, dass die neue Wache bis 2025 betriebsfertig ist. Wenn der Neubau steht, wird das alte Feuerwehrhaus abgerissen. Ebenso steht der Beschluss fest, dass Maßweiler ein neues Feuerwehrauto bekommt, auch soll in naher Zukunft ein kleiner Transportbus angeschafft werden.