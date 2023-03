Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ruhiges Wohnen im Grünen mit Blick über die Felder und den Wald nach Rosenkopf und Martinshöhe. Das soll bald in Krähenberg möglich sein. Wenn zehn Bauplätze nicht reichen, wäre das auch nicht schlimm.

Die Ortsgemeinde Krähenberg will in ihrer Ratssitzung am Donnerstag, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus den Weg frei machen für die Erschließung des Baugebietes „Hinter