Das Neubaugebiet Pirminiusstraße ist inzwischen fertiggestellt. Die Nachfrage nach den Bauplätzen dort ist jedoch nicht so groß wie ursprünglich angenommen, was auch mit den gestiegenen Zinsen zusammenhängen dürfte. Daher werden die Bauplätze in drei Chargen verkauft.

In der Stadtratssitzung wurde am Donnerstag öffentlich beschlossen, zwölf Bauplätze zu verkaufen. Im zweiten Teil dieser Sitzung, der nicht öffentlich war, beriet der Rat über die konkrete Bauplatzvergabe und bevollmächtigte den Stadtbürgermeister Holger Zwick mit den Verkaufsmodalitäten. Seit Juni 2022 mussten Interessenten von Bauplätzen ein Vergabeverfahren mit bestimmten Kriterien durchlaufen, an dessen Ende eine Rangfolge anhand der Kriterien durch die VG-Verwaltung steht. Während rund eine Handvoll Bewerber abgesprungen sei, wie der Stadtbürgermeister am Donnerstagabend mitteilte, legten andere Bewerber schon alle erforderlichen Unterlagen vor, um schnell zum Abschluss zu kommen. Bei weiteren Bewerbern fehlen noch Unterlagen. Für die abgesprungenen Bewerber wurden Nachrücker nominiert.

Auch wegen dieser Komplexität verständigte man sich im Rat auf die Vergabe der restlichen zehn Bauplätze in zwei weiteren Runden. „Ob am Ende dieses Verfahrens alle Bauplätze verkauft werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen“, sagte Holger Zwick nach der Sitzung. Er führe dazu viele Gespräche. Schon vor dem Beschluss des Verkaufs der Bauplätze widmete der Rat die neuen Straßen (die Zufahrtstraße und die drei Stichstraßen). Bereits im vergangenen Jahr legte man fest, dass diese Straßen den Namen „Am Hochstein“ tragen werden. Dabei bildet man einzelne Hausnummernabschnitte anhand der Straßenführung.

Thema Querspange vertagt

Die Fraktion „Für Dahn“ beantragte für die jüngste Stadtratssitzung die Beratung über die bereits angesprochene Einstellung der Bauvorhaben Gerstel V, Schafwögel und der Querspange zwischen Gerstel und Burgenring. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass der Bedarf an Bauplätzen zurückging und die Umsetzung dort naturschutzmäßig schwierig sei. In der Sitzung selbst beantragte Harald Jacubeit für die Fraktion „Für Dahn“ die Vertagung dieser Punkte auf die erste Sitzung nach der Sommerpause, so dass sich alle Stadtratsmitglieder einarbeiten könnten; dazu verteilte er Unterlagen. Die Vertagung erhielt eine knappe Mehrheit (6-Ja-Stimmen, 5-Nein-Stimmen, eine Enthaltung).

Dabei zeigte sich auch, dass der Stadtrat nicht in kompletter Stärke präsent war. Zwölf stimmberechtigte Mitglieder und eine Person ohne Stimmrecht nahmen an der Sitzung teil. Die Beschlussfähigkeit des Rates war somit gegeben, aber erneut nur knapp. Im vergangenen Jahr war dies öfter der Fall gewesen.

Fehlende Unterlagen moniert

CDU-Fraktionssprecher Ansgar Uelhoff beanstandete schon vor dem Eintritt in die Tagesordnung, dass nur für die Hälfte der Tagesordnungspunkte Beratungs- und Beschlussvorlagen an die Räte versendet wurden. „So können die Fraktionen sich weder auf die Sitzung vorbereiten noch entsprechend beraten“, sagte Uelhoff. Stadtbürgermeister Holger Zwick antworte darauf, dass die Unterlagen „nicht früher fertig waren“.