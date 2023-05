Freie Sicht Richtung Sickingerhöhe hat, wer von Pirmasens kommend, auf der Bärenhütte mal kurz nach rechts schaut. Die Büsche, die dort bisher standen, sind verschwunden. Im Boden sind zahlreiche Holzpflöcke zu sehen. Wichtige Hinweise auf das, was hier entsteht: das Neubaugebiet hinter dem ehemaligen Bundeswehrgebäude. Die Pflöcke zeigen, wie die Zufahrt ins Gewerbegebiet künftig aussehen wird und wo Bauplätze zu finden sind.

„Ein schönes Gebiet“, sagt Berthold Staab von der B. Staab Bauträgergesellschaft aus Schmitshausen, die das Neubaugebiet in Nünschweiler realisiert mit Blick auf die Aussicht, die sich künftigen Bewohnern künftig bietet. Wohnpark Bärenhütte heißt das Baugebiet, das hier entsteht. Mit direkter Anbindung an die L471. Eine Stichstraße führt ins Baugebiet, endet in einem Wendehammer.

24 Bauplätze entstehen, im Schnitt zwischen 400 bis 700 Quadratmeter groß. „Für jeden Bedarf ist etwas dabei“, sagt Staab zur Bauplatzgröße. Zwölf Bauplätze sind bereits verkauft. Das Interesse an den übrigen „ist groß“, freut sich Staab. Inklusive Erschließung kostet der Quadratmeter Bauland im Wohnpark Bärenhütte 125 Euro.

Bäume bleiben stehen

Was den Wohnpark attraktiv macht ist „die Lage“, sind sich Staab, Bürgermeister Jürgen Beil und Fabian Peifer von der Firma Staab, der gefordert ist, wenn es an die praktische Umsetzung der Pläne geht, einig. Die Pläne sehen zum Beispiel vor, „dass die drei Bäume auf diesem Gelände stehen bleiben, die Straße um die Bäume herumführt“, erläutert Peifer.

Das Baugebiet schließt an die bestehende Nünschweilerer Ortslage über den Graf-Heinrich-Ring an. Die Zufahrt ist über die L471 – die Ortsdurchfahrt Bärenhütte – aus beiden Richtungen erreichbar. Großes Plus: In wenigen Minuten sind die Bewohner auf der A8 und der A62 und über die Autobahn beziehungsweise die B10 schnell auf dem Weg nach Kaiserslautern, ins Saarland und in die Rhein/Neckar-Region. „Das ist für viele Menschen, die pendeln, sehr attraktiv“, sagt Staab. Zudem steht der Glasfaserausbau in der Gemeinde in den Startlöchern. „Das ermöglicht die perfekte Verbindung von Homeoffice und einem Arbeitsplatz, der etwas weiter weg liegt“, verweist Beil auf Anforderungen, die die Berufswelt, aber auch die Berufstätigen heute stellen. In wenigen Minuten sind auch die beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken erreichbar. Das verbindet sich mit einer ruhigen Wohnlage und dem Blick in die Natur, denn der Wohnpark liegt oberhalb der Ortslage, bietet eine schöne Fernsicht. „Und viel Sonne“, sagt Staab. Wer entsprechend baue, könne die Sonne sehr lange nutzen.

Bebauungsplan im April beschlossen

Im April wurde der vorliegende Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Noch immer ist Bürgermeister Beil begeistert, wie schnell dieses Baugebiet nun umgesetzt werden kann. „Wir haben ja jahrelang nach einem geeigneten Gelände gesucht. Alles geprüft, die Werke der Verbandsgemeinde waren dabei ebenso behilflich wie die Bauabteilung. Aber wir sind immer wieder an Punkten gescheitert, die die Erschließung nahezu unbezahlbar gemacht hätten“, erinnert Beil an die schwierige Suche. Dass der Eigentümer des früheren Bundeswehrgeländes von seinen vorherigen Ideen Abstand nahm, sich entschloss, ein Neubaugebiet erschließen zu lassen, „hat perfekt gepasst“, sagt Beil. Durch die Privaterschließung entstehen in Nünschweiler Bauplätze gerade auch für junge Familien und die Gemeinde muss nicht in Vorleistung treten. Zudem konnte der Bebauungsplan noch im beschleunigten Verfahren erstellt werden, „was Zeit gespart hat“, sagt Beil.

Die Erschließung wird die nächste Etappe sein. Mit dem Bauen können die künftigen Bewohner von Nünschweiler beginnen, „sobald die Erschließung abgeschlossen ist“, unterstreicht Staab, dessen Unternehmen derzeit auch ein Baugebiet in Großsteinhausen erschließt, das kurz vor der Fertigstellung steht. Ebenso wie das Neubaugebiet in Walshausen. In Dietrichingen laufen Planungen und im innerörtlichen Bereich von Höheinöd sind auch nächste Erschließungsschritte geplant.