Der Gemeinderat Bechhofen hat am Montagabend das Neubaugebiet Am Neupeter Hof auf den Weg gebracht und den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Bevor am Ortsausgang in Richtung Lambsborn gebaut werden kann, sind aber weitere Hürden zu überwinden.

Breiten Raum in der Erörterung nahm die Stellungnahme eines Anwohners ein, die sich insbesondere mit dem Standort des Regenrückhaltebeckens beschäftigte. Unter anderem auf Wunsch der Anlieger