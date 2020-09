Die Gemeinderatsratssitzung in Krähenberg am Mittwoch (Gemeinschaftshaus, 20 Uhr) ist in erster Linie eine Informationsveranstaltung. Die Ratsmitglieder werden über den aktuellen Planungsstand hinsichtlich Neubaugebiet sowie die Projekte der Pfalzwerke bis Ende 2022 aus erster Hand aufgeklärt.

Wie Ortsbürgermeister Thomas Martin der RHEINPFALZ gegenüber sagte, wird Architekt Rainer Martin vom Planungsbüro MWW in Ramstein-Miesenbach über den Planungsstand des Neubaugebiets „Hinter den Hofäckern“ berichten. Die Räte werden aufgefordert, sich das Projekt detailliert durch den Kopf gehen lassen. In der nächsten Ratssitzung in vier Wochen sollen sie dann Beschlüsse fassen.

Ähnlich werde mit den Pfalzwerkeprojekten 2021 und 2022 verfahren. Es gehe dabei um die Trafostation, die Erdverkabelung und die Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen. Martin wollte nicht weiter vorgreifen. Bis November müssten die entsprechenden Beschlüsse zur Umsetzung gefasst werden.

Er selbst werde über den aktuellen Stand der energetischen Sanierung des Gemeinschaftshauses berichten. Der Gemeinderat soll für den barrierefreien Wahlraum und den kleinen Versammlungsraum im Kellergeschoss den Auftrag für den Bodenverlag geben. In der letzten Ratssitzung Ende August war vorgeschlagen worden, statt des ursprünglich vorgesehenen Click-Laminats den gleichen pflegeleichten Belag wie im Obergeschoss zu verlegen.