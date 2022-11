Die Gemeinde Clausen plant ein Baugebiet mit 25 Grundstücken. Eigentlich. Denn die endgültige Entscheidung hat der Gemeinderat bis zum Frühjahr zurückgestellt. Er hat dafür einen triftigen Grund.

Durch die steigenden Zinsen auf dem Kapitalmarkt könnten sich manche Bauabsichten als unbezahlbar erweisen, begründete Bürgermeister Harald Wadle die Vorsicht beim Neubaugebiet Gehrenäcker. Es müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden, ob überhaupt das Neubaugebiet verwirklicht werden könne. „Es ist schwierig für junge Familien, unter diesen sich veränderten Voraussetzungen sich ein Eigenheim zu errichten,“ befand Wadle. Dies habe niemand bei den Planungen vorhersehen können, so der Bürgermeister. Er wolle nicht schwarzmalen, erklärte Wadle auf Nachfrage der RHEINPFALZ: „Wir müssen prüfen, ob wir die Sache forcieren können, oder ob wir unsere Füße stillhalten müssen. Momentan ist es eine schwierige Entwicklung für alle,“ machte er deutlich. Das angestrebte Neubaugebiet wies in seiner Vorplanung 25 Bauplätze in einer Größe zwischen 500 und 600 Quadratmetern aus. Es sollte eine Straßenanbindung an die Hauptstraße bekommen, ebenso eine fußläufige Anbindung. Nun soll mit Blick auf die Finanzierung im Frühjahr nochmals eine Gesamtüberprüfung stattfinden.

Der Rat hatte zuvor den geleisteten Vorarbeiten des Ingenieurbüros ISA aus Heltersberg und die damit anfallenden Honorarleistungen einstimmig abgesegnet. Sie beziffern sich insgesamt auf rund 6700 Euro. Dabei ging es um den städtebaulichen Entwurf zum geplanten Neubaugebiet, der bereits im Gemeinderat vorgestellt wurde.