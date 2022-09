Nur noch wenige Bauplätze im Großsteinhauser Neubaugebiet in Verlängerung des Neusträßels sind frei.

Die meisten Bauplätze wurden an Großsteinhauser verkauft, sagt Bürgermeister Volker Schmitt. Nur wenige von außerhalb werden im Baugebiet in Verlängerung des Neusträßels ein Haus bauen. Die Grundstückspreise, so Schmitt, seien vergleichsweise günstig. Ob die zukünftigen Eigenheimbesitzer aber sofort mit dem Hausbau starten oder abwarten, bis die Preise in der Baubranche sich möglicherweise wieder normalisieren, bleibe den Bauherren überlassen. Wenn alles glatt läuft, dann könnte laut Schmitt im kommenden Frühjahr mit dem Hausbau gestartet werden.

Zudem geht es im Gemeinderat am Donnerstag (20 Uhr, katholisches Pfarrheim) um die zukünftige Trägerschaft des Großsteinhauser Kindergartens. Dass die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land diese zum Jahreswechsel übernehmen könnte, dem hat der Großsteinhauser Rat in einem Grundsatzbeschluss bereits zugestimmt.

Und der Ausbau des Steigwegs wird minimal teurer. Laut Schmitt steigen die Kosten in Sachen Straßenbeleuchtung um etwa 1500 Euro. Der Bürgermeister hofft, dass die Straße noch in diesem Jahr fertig wird.