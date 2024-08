Fünf Häuser stehen schon im Neubaugebiet. Insgesamt zehn von 24 Bauplätzen sind vergeben. Aktuell befinden sich zwölf weitere Bauplätze im zweiten Vergabeverfahren.

Wie beim ersten Verfahren auch mussten sich Interessenten mit zahlreichen Angaben um die Bauplätze bewerben. Die Verbandsgemeindeverwaltung erstellt daraus eine Rangfolge. Anschließend berät und beschließt der Stadtrat dies in einer nichtöffentlichen Ratssitzung. Im nächsten Schritt tätigt Stadtbürgermeister Holger Zwick Gespräche mit den Interessenten, bevor der Gang zum Notar folgt.

Aktuell befinde sich das zweite Vergabeverfahren auf der Ziellinie, wie Zwick mitteilte. Zwei Bauplätze verbleiben bei der Stadt. Vor dem ersten Vergabeverfahren erwartete die Stadt eine hohe Anzahl an Interessenten für die Bauplätze, weswegen ein gesetzeskonformes Vergabeverfahren eingerichtet wurde. Schlussendlich hatten nur 36 Personen Interesse an den Bauplätzen. Grund dafür seien die aktuellen Entwicklungen im Baugewerbe und bei den Zinsen. Die Bauplatzpreise liegen zwischen rund 73.000 und 118.000 Euro.

Vergabeverfahren mit Punktesystem

Im zweiten Vergabeverfahren konnten sich dann auch Personen mit bereits vorhandenem Wohneigentum bewerben, wenn sie nach dem Bau der Immobilie diese auch bewohnen. Dies war in der ersten Runde ausgeschlossen. In beiden Verfahren galt ein Punktesystem. Hohe Punktzahlen im Bewerbungsverfahren erzielten beispielsweise Familien mit mehreren Kindern unter sechs Jahren oder einem Hauptwohnsitz in Dahn, der bereits länger als zehn, beziehungsweise 20 Jahre bewohnt wird. Auch mit Wohnsitzen innerhalb und außerhalb der Verbandsgemeinde konnte man sich bewerben. Weitere Punkte gab es für Menschen mit Behinderung oder einem Pflegegrad. Auch ehrenamtliches Engagement wurde mit Punkten gewürdigt.

Erstes Bewerbungsverfahren 2022

Im Jahr 2017 beschloss der damalige Stadtrat die Schaffung neuer Bauplätze in der Pirminiusstraße. 2020 wurde das Baurecht geschaffen und 2021 begannen die Bauarbeiten. Das erste Bewerbungsverfahren startete 2022. Im Mai 2023 wurden die Bauplätze fertiggestellt. Das Neubaugebiet besteht aus drei Stichstraßen mit dem Namen „Am Hochstein“. Verzögerungen bei der Vergabe der Bauplätze entstanden unter anderem aufgrund der Löschung eines Grundbucheintrags, der noch aus der Zeit stammte, als das gesamte Gelände dem Bistum Speyer gehörte.