Gutes Trinkwasser und eine sichere Versorgung mit diesem ist ein hohes Gut. Um in Nünschweiler die Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten sicherstellen zu können, soll im Ortsteil Bärenhütte ein neuer Wasserhochbehälter gebaut werden.

Der Wasserhochbehälter, der derzeit die Trinkwasserversorgung Nünschweilers sichert, ist in die Jahre gekommen und weist Mängel auf, die sich wirtschaftlich sinnvoll nicht mehr mit einer Sanierung beheben lassen. 1964 wurde der Wasserhochbehälter gebaut und entspricht damit nicht mehr den heute geltenden Standards. Zum Beispiel bei der Lüftung. Altersbedingte Korrosionsschäden und immer mehr Risse in dem Behälter erfordern, dass mittelfristig etwas getan wird, um die Trinkwassersicherheit gewährleisten zu können.

Nünschweiler wird von Pirmasens mit Trinkwasser versorgt, die Bärenhütte selbst über eine aus Höheischweiler kommende Leitung. Der Hochbehälter, der auch so gespeist wird, dient dazu, den Wasserdruck für die tiefere Ortslage zu regulieren und Wasser zu speichern. Der fast 60 Jahre alte Hochbehälter auf der Bärenhütte wurde in Stahlbeton hergestellt, als sogenannter Ringbehälter. Das Fassungsvermögen beträgt zweimal 150 Kubikmeter. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder saniert. Unter anderem wurde die Steuerungstechnik modernisiert. Um die Wasserversorgung der Ortslage sicherzustellen, wenn an dem Behälter etwas passieren sollte, das die Wasserspeicherung unmöglich macht, wurde 2016 der Rohrkeller des Behälters entsprechend umgebaut. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes, das die Trinkwassersicherheit überwacht.

Es besteht Handlungsbedarf

Bei der erneuten Wasserschau 2021 hatte das Gesundheitsamt darauf hingewiesen, dass an dem Wasserhochbehälter größerer Handlungsbedarf besteht. Die Frage, die sich gestellt habe sei gewesen: „Sanieren oder Neubau“, erläutert der stellvertretende Werkleiter Steffen Martin. Im Zuge der Planungen der Ringlösungen für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, die sicherstellen sollen, dass jede Ortsgemeinde über zwei verschiedene Leitungen mit Wasser versorgt werden kann, um den Ausfall einer Leitung abzusichern, hatte es vor Jahren Überlegungen gegeben, ob die Verbandsgemeinde selbst einen zentralen Wasserspeicher (am Wasserturm Fehrbach) für die Versorgung der Gemeinden Höheischweiler, Petersberg, Höhfröschen und Nünschweiler einrichtet. In diesem Fall hätte der Hochbehälter Bärenhütte außer Betrieb genommen werden können. Da man sich gegen diese Lösung entschieden hat, wird er weiter benötigt.

Die Werke hatten deshalb das Ingenieurbüro Dilger mit einer Studie beauftragt, in der die Kosten eines Neubaus denen einer Sanierung gegenübergestellt werden. Dabei wurde eine Betriebszeit von 75 Jahren zugrunde gelegt, die in etwa der des aktuellen Speichers entspricht. Dabei zeigte sich, dass ein Neubau jetzt um etwa ein Drittel günstiger ist, als die Sanierung. Das sei auch nachvollziehbar, erläuterte Martin, denn Sanierung bedeute, dass der Wasserhochbehälter so hergerichtet werde, dass er noch mal 25 Jahre laufen könne. Danach, das stehe fest, sei ein Neubau ohnehin unausweichlich. Die Kosten kommen dann zu diesem späteren Zeitpunkt auf die Verbandsgemeinde zu.

Neubau auch technisch bessere Lösung

Auf Grundlage aller Informationen entschied sich der Werkausschuss für den Neubau, der nicht nur wirtschaftlich sondern auch technisch die bessere Lösung sei. Die Verwaltung soll jetzt die Ingenieurleistungen für einen Neubau des Hochbehälters ausschreiben. Geplant ist, diesen auf einem Grundstück in Nachbarschaft des derzeitigen Hochbehälters zu errichten. Entsprechende Gespräche mit dem Grundstücksbesitzer laufen. Funktioniere das, könne der bisherige Behälter weiter betrieben werden – ohne Einschränkungen für die Menschen – bis der neue fertiggestellt sei, skizzierte Martin den Vorteil dieser Lösung.

Sichergestellt wurde von Seiten der Werke auch die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung des geplanten Neubaugebietes auf der Bärenhütte, das hinter dem ehemaligen Bundeswehrgebäude erschlossen werden soll. Dem Erschließungsvertrag mit der Firma B. Staab Bauträger- und Erschließungsgesellschaft aus Schmitshausen stimmte der Werkausschuss zu.