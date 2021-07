An der Mauschbacher Grillhütte soll ein kleines Lager für Biergarnituren und andere Utensilien gebaut werden. Dem stimmte der Rat am Montag zu. Der Bau kostet rund 15 000 Euro. Die Gemeinde, so Bürgermeister Bernhard Krippleben, will so viel wie möglich in Eigenleistung erarbeiten, deshalb der relativ günstig angesetzte Preis. Ebenso soll ein neues Festzelt angeschafft werden. Das bisherige hat 25 Jahre auf dem Buckel, erst kürzlich musste einiges repariert und die Plane erneuert werden. Auch der Aufbau des Zeltes ist jedes Mal ein Tortur. Das neue Zelt kostet rund 12 000 Euro.