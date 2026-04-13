Der schleppende Netzausbau hat Folgen für die Erweiterung der Freiflächenphotovoltaikanlage in Höheinöd. Eine Hybridlösung ermöglicht dennoch ihren Bau.

Auf einer 4,4 Hektar großen Fläche am Horschelkopf produzieren die Pfalzwerke mittels einer Freiflächenphotovoltaikanlage in Höheinöd bereits seit dem Jahr 2010 Strom. Diese Anlage soll um 23 Hektar vergrößert werden – verteilt auf zwei Abschnitte. Problem: Der produzierte Strom kann nicht wie geplant ins Netz eingespeist werden. Am Umspannwerk Weselberg gibt es aktuell keine freie Kapazität mehr. Am Umspannwerk Biebermühle ist sie so gering, dass sich der Bau einer Kabeltrasse nicht lohnen würde. Geplant worden sei die Anlage vor dem Hintergrund, dass es zwei Umspannwerke mit Kapazitäten gibt. Mittlerweile habe sich die Situation bei den Einspeisemöglichkeiten aber sehr verschärft, stellte ein Vertreter der Pfalzwerke im Höheinöder Gemeinderat fest.

Die einzige Möglichkeit, den Solarpark doch noch bauen zu können, sei, einen bereits bestehenden Netzanschluss zu nutzen. Die Pfalzwerke haben deshalb den Kontakt mit der Firma Wiwi Consult gesucht, die zuletzt drei Windkraftanlagen bei Höheinöd gesprengt hat und diese aktuell durch zwei moderne, deutlich leistungsstärkere Windkraftanlagen ersetzt. Wiwi hat für den Windstrom, der erzeugt wird, bereits eine feste Netzreservierung am Umspannwerk Weselberg. Es wäre im Idealfall möglich, über das gesamte Jahr täglich 24 Stunden lang 14 Megawatt Strom einzuspeisen.

Gleichzeitige Einspeisung

Eine Windkraftanlage speist aber nicht rund um die Uhr die Maximalleistung ein. Die Kapazität, die frei bleibt, kann genutzt werden, um Strom, der mittels Sonne am Horschelkopf produziert wird, einzuspeisen. Statt wie geplant eine Leitung an die Biebermühle zu bauen, planen die Pfalzwerke für den Solarpark den Bau einer Leitung bis zu den neuen Windkraftanlagen am Höheinöder Ortsausgang in Richtung Hermersberg. Von dort soll der Strom über die Leitung, die für die Windkraftanlagen gebaut wird, ans Umspannwerk in Weselberg transportiert. Durch die gleichzeitige Einspeisung von Wind- und Solarstrom könnte der auf 14 Megawatt Peak ausgelegte Netzanschluss der Windkraftanlagen vollständig ausgenutzt werden.

Mit Wiwi Consult haben die Pfalzwerke darüber grundsätzlich eine Einigung erzielt. Vorausgesetzt die Gemeinde wandelt den bisher vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der sehr präzise gewesen wäre und Fristen vorgesehen hätte, innerhalb derer gebaut wird, in einen sogenannten Angebotsbebauungsplan um. Der Angebotsbebauungsplan sieht zum Beispiel keinen Bauzwang vor, lässt Spielraum, wie auf der vorgesehenen Fläche gebaut wird. Diesem Wechsel stimmte der Höheinöder Gemeinderat zu. Nicht begeistert, aber die Alternative wäre: „Es gibt gar keine Erweiterung des Solarparks“, verdeutlichte Bürgermeister Mike Mangold (SPD).

Verluste für Betreiber und Gemeinde

Für den Anlagenbetreiber und die Gemeinde ist diese Lösung mit Einnahmeverlusten verbunden. Die Pfalzwerke halten dennoch an der gesamten Fläche fest, werden diese mit weniger Solarmodulen bestücken, als möglich gewesen wäre. Bis zu 24 Megawatt Peak Leistung, überschlug der Pfalzwerke-Vertreter, wären auf der Fläche installierbar gewesen. So war geplant worden. Durch Verzögerungen im Verfahren – unter anderem musste auf erforderliche Entscheidungen auf Landkreisebene eineinhalb Jahre gewartet werden, stellte der Pfalzwerke-Vertreter fest – hat sich das gesamte Vorhaben verzögert. Deshalb wurden zwischenzeitlich für andere Projekte Einspeisekapazitäten an den Umspannwerken gebucht. Auf der Biebermühle zum Beispiel für den geplanten Solarpark bei Rieschweiler-Mühlbach, den Wiwi-Consult realisiert. Allerdings wird auch diese Anlage mangels Einspeisekapazität vorerst kleiner als ursprünglich geplant. Statt 20 Megawatt Leistung plane man dort in diesem Jahr die Installation einer Anlage, die etwa 8,5 Megawatt liefert, sagte der Wiwi-Vertreter.

In Höheinöd halten die Pfalzwerke an der bisherigen Fläche fest. Denkbar sei, die Module, deren Zahl sich reduziert, mit größerem Abstand aufzustellen. 17 Megawatt Leistung, so die aktuelle Planung, können wohl sinnvollerweise installiert werden. Man baue immer etwas größer, als die maximale Einspeisemöglichkeit vorgebe.

Erfahrungen mit solchen Hybridlösungen, sagte der Wiwi-Vertreter, habe man angesichts der Netzsituation bereits gemacht – unter anderem im Donnersbergkreis. Dort habe man schon Erfahrungswerte gesammelt und gehe deshalb davon aus – das sei für die Investoren wichtig –, dass bei dieser Lösung etwa drei bis fünf Prozent Einspeiseverlust beim Solarstrom zu erwarten sind. Da die Netzwerkkapazitäten immer weniger werden, gehöre die Zukunft vorerst diesen Hybridlösungen. Es gehe darum, bestehende Möglichkeiten cleverer zu nutzen. Auch Speicherkapazitäten werden eine Rolle spielen. Der Netzpunkt Biebermühle beispielsweise sei aktuell im Prinzip voll. Ein Netzausbau müsse mit einem Zeithorizont von zehn bis 15 Jahren veranschlagt werden, sagte der Pfalzwerke-Vertreter.