Der Netto-Markt in der Rodalber Neuhofstraße 1b hat am Dienstagmorgen seine Pforten geöffnet. Zum Auftakt herrschte Hochbetrieb, die 53 Parkplätze waren nahezu den ganzen Tag belegt.

Fast zwei Millionen Euro wandten Klaus und Isolde Scherer aus Rodalben für das Projekt auf, das in bemerkenswert kurzer Zeit entstand. Seit Baubeginn im April bis zum Geschäftsbetrieb vergingen, begleitet vom Planungsbüro Klaus Baumgart, gerade einmal neun Monate.

Den Standort auf dem Neuhof begründete Klaus Scherer mit dem Bedarf eines Nahversorgungsangebots für die Stadtteile Lohn und Heide. Auch aus Münchweiler und Merzalben sei der Markt gut zu erreichen. Synergieeffekte könnten sich durch die angrenzende Arztpraxis entwickeln.

Der neue Markt stärke Rodalben als Mittelzentrum, meinte Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer. Er trage durch das größere Einkaufsangebot dazu bei, Kaufkraft vor Ort zu binden. Von einer „Bereicherung für die Stadt“ sprach Stadtbürgermeister Claus Schäfer. Der Investor habe „Mut bewiesen“, Rodalben ziehe daraus Nutzen.

Rodalberin leitet den Markt

Gebietsleiterin Lesja Karatnik führte durch Rodalbens erste Netto-Filiale und stellte dabei die Rodalberin Sarah Fuchs als Marktleiterin vor. Geschlossen war noch der Bäckereiladen Hartmuth als Partnerbetrieb vor den Kassen, der in ein paar Tagen als Untermieter einziehe. Stattdessen präsentierte Karatnik die eigene Backabteilung mit Biosortiment. Die Kunden passieren in klassischer Weise zunächst die Obstabteilung und gegenüber die Kühltheke. 5000 Artikel führt der Netto-Markt in Rodalben. Zur Palette gehören Bioartikel, Eigenmarken-Produkte mit dem Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF und freiverkäufliche Arzneimittel.

760 Quadratmeter stehen an Verkaufsfläche zur Verfügung, 200 Quadratmeter unter der Standardgröße. Aber der Raum genügt, um die Waren übersichtlich unterzubringen. Allein die Korridore fallen schmal aus. Rundet ein Kunde seine Rechnung auf, kommen die gespendeten Cents wie in anderen Filialen der Peter-Maffay-Stiftung zugute. Laut Karatnik beschäftigt der Markt 15 Angestellte, außer der Marktleiterin und ihrer Stellvertreterin Kassiererinnen und Aushilfen. Geöffnet ist von Montag bis Samstag, 7 bis 21 Uhr.