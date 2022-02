An Weg-, Feld- und Wiesenrändern werden derzeit Hecken zurückgeschnitten und Bäume gefällt. Erlaubt ist das – bis Ende Februar. Naturschützer kritisieren es dennoch und nennen als Beispiel den Radweg von Althornbach nach Hornbach.

„Es bleibt nur eine Wand stehen, aber die ist nicht lebensfähig“, sagen Christoph Domke und Norbert Fakundiny vom Nabu Zweibrücken. In einer Hecke, durch die man hindurchschauen könne, baue kein Vogel sein Nest; eine biologisch wertvolle Hecke brauche eine Mindestbreite. Von Weg- und Ackerseite würden die Hecken beackert, beidseits gestutzte und bedrängte Hecken dadurch instabil. Sie dienten dann auch nicht mehr als Windschutz.

Folgen eines zu weit gegangenen Heckenschnitts sehe man noch nach Jahren. „Das, was im Moment geschieht, ist die umfassende Vernichtung eines wichtigen Lebensraums. Was hier zurückgelassen wird, ist für die nächsten Jahre biologisch so tot wie die umgebenden Felder und Grünflächen“, fasst Domke zusammen. Auch Bienen fänden keine Nahrung mehr in den im April blühenden Schlehen.

Weitere Beispiele in der Umgebung

Am Radweg zwischen Althornbach und Hornbach sehe man exemplarisch, wie weit Rückschnitte gehen können. Weitere Beispiele finde man in der näheren Umgebung reichlich, auf dem Radweg nach Altheim etwa und in der Fortsetzung nach Peppenkum oder auf der Strecke von Bubenhausen nach Wattweiler. Die Landschaft verarme in der Folge, Natürliches fehle, man könne sich jetzt Stromtrassen und Windräder anschauen, stellt Fakundiny fest.

Einerseits verstehe er die Landwirte, die nicht hinnehmen wollten, dass ihnen Flächen wegen der Hecken abgezogen werden, sagt Domke. Es sei ihm auch bewusst, dass die Wege so freizuhalten sind, dass Landwirte mit ihren Maschinen durch- und auf ihre Felder kommen. Andererseits sei die Art, wie das Ganze gemacht werde, aus Sicht des Naturschutzes „ein Unding“. Es werde „grob zu Werk gegangen“, auch Bäume würden zurückgeschnitten. Grundsätzlich sei nichts dagegen zu sagen, Hecken zu schneiden, aber nicht brachial, sondern mit Augenmaß.

„Was nützt es, Nistkästen aufzuhängen?“

Von offizieller Seite würden Argumente ins Feld geführt, die schwer zu widerlegen seien, so Domke, etwa, dass es sich um Pflegemaßnahmen handele oder einen Verkehrssicherungs-Rückschnitt und dass ohnehin alles nachwachse. Was nach einigen Jahren tatsächlich nachgewachsen sei, werde aber erneut unter die Kettensäge genommen. Domke: „Das können die aktiv tätigen Naturschützer mit ihren Hecken- und Baumpflanzaktionen nicht auffangen. Was nützt es, Nistkästen aufzuhängen, wenn andererseits Hecken und Wegränder einem falsch verstandenen Ordnungsideal untergeordnet werden und Vögel keine Nahrung mehr finden, um in den Kästen ihre Brut aufzuziehen?“ Was so unbedacht und leichtfertig zerstört werde, mache keine Ökosteuer und kein Windrad wieder gut.

Veranlasst wurden die Baumfällungen entlang des Radwegs Althornbach-Hornbach von Hornbachs Bürgermeister Reiner Hohn, wie dieser auf Anfrage bestätigte. Ausgeführt wurden sie von der Firma Schmitz, an die der Hornbacher Wald verpachtet ist. Die Maßnahme sei „sehr überlegt und bewusst gemacht worden in Absprache mit unserem Förster“, sagt Hohn. Man habe nicht aus Mutwilligkeit gehandelt; Bäume hätten weg gemusst, weil ihre Wurzeln sonst den Radweg kaputt machten, den Asphalt aufrissen. Jungholz habe man stehen lassen. Wenn man für einen Radweg verantwortlich sei, dann müsse dieser auch verkehrssicher gemacht werden, und dazu gehörten nun mal Pflegemaßnahmen, so Hohn.