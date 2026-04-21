In Bottenbach hat man erneut gezeigt, wie eine Dorfgemeinschaft zusammen an einem Strang zieht: Am Sonntag wurde ein ganz besonderer Wanderweg eröffnet.

Bottenbachs Ortsürgermeister Klaus Weber war am Sonntag der Stolz auf das neue Vorzeigeprojekt seiner Gemeinde anzusehen. Der neue Naturerlebnispfad im Lambachtal ist nun offiziell eröffnet – offiziell deshalb, weil man eigentlich schon seit knapp vier Monaten dessen Vorzüge dort nutzen kann. Der Weg bietet mit einer Länge von rund sechseinhalb Kilometer einen digitalen Mehrwert.

„Man hört die Geschichten der Bottenbacher“

„Unser Naturerlebnispfad Lambachtal ist etwas Besonderes. Darauf können wir als Bottenbacher und als Förderverein Dorfgemeinschaft stolz sein“, sagte Weber bei der Eröffnungsfeier am Sonntag. Für Weber ist es ein Pfad durch die Geschichte: „Ein Weg, der zeigt, was unsere Heimat ausmacht; ein Weg, den man nicht nur begehen kann, sondern den man auch hören und entdecken kann.“

Gut 100 Leute, nicht nur aus Bottenbach, waren bei der Eröffnungswanderung am Sonntag dabei. Foto: Paul Helmut Kreiner

Die Idee für den besonderen Wanderweg ist beim Zukunftscheck Dorf entstanden. Dort gab es zunächst nur die Idee, den Wanderweg aufzuwerten. „Dann kam der Gedanke, man könnte die Menschen anhören, die die Heimat kennen.“ Mit diesem Gedanken seien die Zeitzeugen aus dem Dorf ins Spiel gekommen, haben Wissen weitergegeben und für die Zukunft gesichert, das sonst in keinem Buch steht, sagt Weber. „Und genau das ist das Herzstück dieses Naturerlebnispfades. Heimat besteht nicht nur aus Bäumen, Wiesen und Infotafeln. Heimat lebt von Erlebnissen, von Geschichten und vor allem von Menschen, die bereit sind, diese Geschichten weiterzugeben.“ Die Mini-Podcasts sind bewusst im pfälzischen Dialekt eingesprochen. Weber: „Man hört die Stimme der Bottenbacher.“

Wanderweg noch nicht ganz fertig

Der Naturerlebnispfad ist fertig. Im Lambachtal steht noch das alte Wasserhaus der Gemeinde. Das Gemäuer ist alt, das Dach vor ein paar Jahren eingestürzt. Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber plant, in das alte Wasserhaus eine digitale Erlebniswelt einziehen zu lassen, so das Wasserhaus in das touristische Konzept des Naturerlebnispfades einzubinden.