Das Projekt, das Freibad Biebermühle zu einem Naturbad umzubauen, schien am Dienstag noch einmal kurzzeitig auf der Kippe zu stehen. Vereinzelt meldeten Mitglieder des Verbandsgemeinderates Rodalben Zweifel an. Am Ende gab es das erwartet deutliche Votum bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Um den Förderbescheid für den Umbau des Schwimmbades zu bekommen, musste der Verbandsgemeinderat einen förmlichen Zuschussantrag stellen. Diesen Grundsatzbeschluss fasste er nach längerem