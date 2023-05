Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag, 12. Dezember, eröffnet in Eppenbrunn die „Barf Bude“. Sebastian Huber und Anna-Lena Keller bieten bei der Eröffnung von 10 bis 16 Uhr Barf-Produkte des niedersächsischen Hundefutterherstellers „Carnes Doggi“ in ihrem 16 Quadratmeter großen Verkaufsraum in der Oberen Haardtstaße 18 an.

Barfen ist ein Ernährungskonzept, das auf artgerechter, ausgewogener und natürlicher Rohfleischfütterung der Vierbeiner basiert. Im Laden gibt es Muskelfleisch