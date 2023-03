Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf die seit jeher gültigen Amtszeiten der Tollitäten ist heutzutage kein Verlass mehr: Als die Herschberger Carnevalsprinzessin Larissa II. am Samstagabend ihre Nachfolgerin Lea I. inthronisierte, war sie zwei Jahre lang Regentin gewesen statt nur ein Jahr.

So viel Normalität wie möglich boten die Herschberger Narren ihren Gästen in der Bürgerhalle und sorgten gleichzeitig mit gewissenhaften Kontrollen am Eingang für maximale Sicherheit