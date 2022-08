Nicht nur Gas und andere Heizstoffe werden teurer, auch der Strompreis steigt. Zum 15. September erhöht das Stromversorgungsunternehmen aus Waldfischbach-Burgalben die Preise. Brutto zahlen Kunden dann 7,14 Cent mehr pro Kilowattstunde.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ändert sich damit der Strompreis für die Kunden. Zum 1. Juni war der Preis bereits um 1,94 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Zum 1. Juli sank der Preis, weil die EEG-Umlage (4,43 Cent pro Kilowattstunde brutto) sechs Monate früher als geplant wegfiel, um die Verbraucher zu entlasten. Dass die steigenden Preise an der Strombörse – seit März 2021 steigen diese sehr stark – spätestens zum Jahresbeginn 2023 an die Kunden weitergegeben werden müssen, war bereits absehbar gewesen.

Aber der Ukraine-Krieg hat die Entwicklung beschleunigt. Allein zwischen März 2021 und März 2022 habe sich der Preis an der Leipziger Strombörse um 200 Prozent erhöht. „Diese gewaltige Verteuerung können wir leider nicht auffangen“, heißt es von Nahwerk-Seite. Da die bisherigen Vorauszahlungen unverändert bleiben, heißt das für die Kunden – sofern sie nicht erhebliche Energiesparmaßnahmen getroffen haben – Rücklagen für die Abrechnung bilden, die 2023 erfolgen wird.