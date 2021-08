Wenn es nach dem Hornbacher Bürgermeister Reinhold Hohn gehen würde, könnte schon bald die Stadttor-Sanierung beginnen. Geplant ist, das historische Tor wiederherzustellen, dafür wird unter anderem eine Seite des Tores zugemauert. Ein entscheidendes Formular fehlt jedoch bislang: die Baugenehmigung.

„Wenn die da ist, können wir zeitnah mit den Arbeiten beginnen“, sagt Hohn voller Vorfreude. Rund 160.000 Euro wird die Stadttorsanierung kosten, 100.000 Euro davon zahlt das Land Rheinland-Pfalz, so der Stadtbeigeordnete Helmut Weiske in der Stadtratssitzung Anfang Mai.

Geplant ist, den historischen Stand des Tores wiederherzustellen. Heißt, neben dem Tor − von unten gesehen rechts − wird wieder eine Mauer errichtet, und der Verkehr wird in Zukunft nur noch einspurig durch das Tor fahren. Ein Probelauf, so Hohn, habe hier bereits gezeigt, dass das für den Verkehrsfluss kein Problem darstellt. Während der Sanierungsphase wird der Verkehr vorerst neben dem Tor vorbeigelenkt. Erst wird das Tor saniert, anschließend wird die Flankenmauer gebaut. Im Klartext: Autos können auch während der Bauphase von einer Tor-Seite auf die andere fahren.

Die Straßensanierung der B 424 zwischen Kloster und der Abzweigung nach Altheim wird durch die Stadttor-Sanierung bestimmt. „Im Gespräch mit dem LBM wurde geklärt, dass erst das Stadttor saniert wird und dann die Straße“, so Hohn. Während der Straßensanierung rollt der Verkehr über die L 700. „Wir haben in Hornbach da genug Ausweichfläche“, kommentiert Hohn.

Dass der Verkehr am Stadttor in Zukunft eingeschränkt wird, wurde in der Stadtratssitzung Anfang Mai mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Eva Lauer (SPD) wertete die Verkehrsbremse positiv. David Forbes (SPD) hingegen berichtete, dass einige Anwohner im oberen Bereich der Stadt nicht allzu glücklich mit der Einschränkung seien. Thomas Hohn (FDP) hielt damals dem entgegen, dass es während der Testphase lediglich eine Beschwerde gegeben hätte.

Weiske wertete die neue Stadttormauer im Mai nur als folgerichtig. Vor Jahren habe bei der Diskussion rund um die Altstadtsanierung Konsens darüber geherrscht, dass das Tor wieder so aussehen soll wie früher. Hohn sagt heute, dass die Stadttor-Sanierung auf Empfehlung der Denkmalpflege abläuft. „Wir können keine Altstadtsanierung entgegen der Denkmalpflege machen.“