Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Planung ist gut, Flexibilität unerlässlich. Auch in der Forstwirtschaft. Das beweist sich gerade im Heltersberger Gemeindewald, wo am Mittwoch ein großer Einschlag in einem Gebiet beginnt, durch das der beliebte Weg zur Felsformation „Jäger aus der Kurpfalz“ führt. Dass dort jetzt 1000 Festmeter Holz eingeschlagen werden, war Mitte Oktober nicht abzusehen gewesen.

„Hätten wir es gewusst, hätten wir uns das hier sicher angeschaut“, sagt Revierleiter Stefan Bohrer zum Waldbegang, zu dem er und die Gemeinde im Oktober eingeladen