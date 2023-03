Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Horbach Helau“ oder wie es kürzer, knackiger und korrekt heißt: „Holau“. Den karnevalistischen Gruß der Horbacher Narren wird in dieser Session wieder eine Prinzessin in die Narrenwelt tragen: Nadja I., eigentlich Nadja Hinkel, übernimmt am Samstag die Regentschaft. Um 10.11 Uhr wird die Petersbergerin zur Prinzessin gekürt und schon eine Stunde später mit ihren närrischen Untertanen das Horbacher Rathaus stürmen.

Die Freude in Horbach ist groß. „Endlich wieder Karneval“, freut sich die künftige Prinzessin, nachdem die vergangene Session wegen der Corona-Pandemie