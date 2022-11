Der Musikverein Trulben sucht Nachwuchs für sein Jugend- und Hauptorchester. Aber nicht nur das: Die Gruppierung braucht auch einen neuen Dirigenten.

Der 1956 als Spielmannszug gegründete Musikverein Trulben tritt seit 1969 als Blasorchester in der Öffentlichkeit auf. Und das nicht nur in Trulben, sondern als musikalischer Kulturträger der Hackmesserseite. Vor Corona war das Orchester bei weltlichen und kirchlichen Festen im Dorf und in der näheren und weiteren Umgebung nicht wegzudenken. Doch inzwischen haben sich bei den Probelokalitäten, der Anzahl der Orchester und Musikgruppierungen sowie beim Dirigenten Veränderungen ergeben. Als Folge sucht man Nachwuchs und einen Dirigenten.

Vor Corona hatte man unter Dirigent Frank Serwe ein Jugend- und Hauptorchester. Geprobt wurde jeweils in einem der Schulsäle der Alten Schule. Das Jugendorchester gibt es heute nicht mehr, denn alle die bereit waren, vom Jugend- ins Hauptorchester überzuwechseln, vollzogen den Wechsel. So hatte man zu Beginn der Pandemie ein Hauptorchester mit durchschnittlich 35 Akten.

Proben in der Trualbhalle

Durch den Verkauf des ehemaligen Schulhauses in Trulben verlor der Musikverein sein Probenlokal. In der Folge trafen sich die Musiker auf dem Festplatz bei der Trualbhalle und im katholischen Pfarrzentrum zu ihren Proben. Dies änderte sich mit dem 11. November, als man seitens der Gemeindeführung in der auch für auswärtige Sportvereine zu Trainingszwecken offen stehenden Trualbhalle einen Termin für den heimischen Musikverein „freischaufeln“ konnte. Zukünftig probt das Hauptorchester freitags zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Trualbhalle.

Apropos Probe: Seit Mai steht Frank Serwe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Dirigent zur Verfügung. Aus diesem Grunde muss sich der Verein mit „Aushilfsdirigenten“ bei seinen Auftritten begnügen, wobei bei der Probentätigkeit zumeist Vater Michael von der Vorsitzenden Elena Wafzig aus Trulben den Takt vorgibt. Diesen Zustand möchte der Verein so rasch wie möglich durch die Anstellung eines neuen Dirigenten beenden. Interessierte können sich mit Elena Wafzig und der weiteren Vorsitzenden Carolin Cronauer aus Vinningen in Verbindung setzen.

Nicht ohne Jugendorchester

Auf Dauer möchte der Verein nicht ohne Jugendorchester auskommen. Bislang scheiterte der Versuch, dieses Orchester neu zu bilden. Deshalb lädt der Verein musikalisch interessierte Jugendliche ein, sich mit einer der beiden Vorsitzenden zur Gründung des Jugendorchesters in Verbindung zu setzen.

Falls der Versuch klappt, würde laut Wafzig und Cronauer dieses Jugendorchester nicht in der Trualbhalle Trulben proben, sondern im Dorfgemeinschaftshaus Hochstellerhof. Dieses hat der Ortsgemeinderat dem Musikverein an zwei Tagen kostenlos zu Probezwecken zur Verfügung gestellt. Nach den Sommerferien nahmen dort die „Musik-Zwerge“ ihre Probentätigkeit auf. 17 bis 20 Kinder im Alter von 18 Monaten bis vier Jahre proben dienstags dort von 15.30 bis 16.30 Uhr unter den Aktiven Vanessa Schmitt aus Vinningen und Sarah Lang aus Hilst. Mittwochs proben dann unter der Aktiven Andrea Würtz aus Eppenbrunn drei „Musik-Küken“, die zwischen fünf und sieben Jahre alt sind. Die drei haben ihre Blockflötenstunde.

Projektkonzert im März

Wer ein Instrument spielt und Spaß am Musizieren hat, ist vom Musikverein eingeladen, am Samstag, 11. März, an einem „Projektkonzert“ in der Trualbhalle Trulben teilzunehmen. Das Projekt steht unter der Leitung des Musikpädagogen Björn Weinmann aus Gersheim. Einstudiert wird das Konzert freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Trualbhalle. Geplant sind unter anderem Stücke wie „The Beauty and the Beast“, „Ross Roy“ und „Good save the Queen“.

Angesichts der Tatsache, dass derzeit gerade noch einmal 25 aktiv im Hauptorchester spielen, betrieben die Aktiven am 29. Juli Eigenwerbung bei einer öffentlichen Probe mit Bewirtung auf dem Festplatz. Abermals Live erleben können Musikinteressierte übrigens am Freitag, 9. Dezember, ab 19 Uhr, bei der Waldweihnacht des Schutz- und Gebrauchshundevereins Trulben in der Ungerdelle das Hauptorchester. Am vierten Adventsonntag, 18. Dezember, ab 17 Uhr, lädt der Musikverein dann zum traditionellen „Turmblasen“ beim Aufgang zur katholischen Kirche ein. Derweil sorgt die Dorfgemeinschaft Trulben auf dem Gelände vor dem Pfarrzentrum für das leibliche Wohl der Besucher.

Infos

Nachdem der Musikverein sich auf jeden Neuling und Dirigenten freut, stehen für weitere Auskünfte, Informationen und Anmeldungen die Vorsitzenden Elena Wafzig unter Telefon 0160 93265305 und Carolin Cronauer unter Telefon 0151 56764211 zur Verfügung.