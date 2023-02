Es war viel los in Merzalben, als sich am Samstagabend um 19.11 Uhr die ersten Teilnehmer des achten Nachtumzugs der Merzwalwer Burgnarre in der Hauptstraße in Bewegung setzten. Tausende Besucher säumten die Zugstrecke, im Anschluss wurde auf dem Kerweplatz eine große After-Zug-Party gefeiert. Hier die schönsten Fotos unseres Fotografen Martin Seebald zum Durchklicken.