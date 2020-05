27 000 Euro vom Land fließen in Kürze in die Haushaltskasse von Reifenberg. Das Geld wird nun in einem Nachtragshaushalt ausgewiesen. Die 27 000 Euro bekommt die Gemeinde für ein Waldrefugium, das in einer Kooperation mit Maßweiler entsteht.

Bereits im Haushaltsplanentwurf 2019 war der Gemeindeanteil für die Herstellung der Gehwege in der Hauptstraße eingestellt. Da dieser Betrag erst in diesem Jahr abgerufen wird, muss das Geld in einem Nachtragshaushalt 2020 eingestellt werden. Weitere Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken in dem geplanten Neubaugebiet „Ober den Kolbengärten“ werden in einem Nachtragshaushalt erfasst.

Der Bebauungsplan für das Baugebiet „Ober den Kolbengärten“ wird in der heutigen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Neu ist die Planung der Anbindung an die Kreisstraße. Die maximale Gebäudehöhe, die Dachformen sowie die Bepflanzungen sind mittlerweile in dem Entwurf festgehalten.

Diskutieren wird der Rat über die Machbarkeitsstudie über einen Anbau der Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“. Der eingruppige Kindergarten ist bereits jetzt nur durch Ausbauplätze in der Lage alle Kinder, die angemeldet werden, zu betreuen. Spätestens im kommenden Jahr, wenn das Kitazukunftsgesetz umgesetzt werden muss, müssen die Räumlichkeiten vergrößert werden.