Zum 12. Mal lädt der Werbekreis der Stadt Dahn zur „Nacht der 1000 Lichter“ ein. Am Freitag, 2. Dezember, wird die Marktstraße am Abend zur Fußgängerzone und zum großen Treffpunkt im Schein vieler Lichter. Die Einzelhändler öffnen bis 24 Uhr.

Die stimmungsvolle Beleuchtung mit Kerzen und Lichtern, in die in diesem Jahr auch die Kirchmauer mit einbezogen wird, trägt zur Atmosphäre bei. Außerdem gibt es in 18 Schaufenstern eine Ausstellung von Lichtobjekten des Holzkünstlers Erwin Würth. Auch die Musik spielt eine große Rolle an diesem Abend. Um 18.30 Uhr beginnt das Adventskonzert des Fachbereichs Musik in der katholischen Kirche St. Laurentius. Chorwerke aus verschiedenen Epochen, traditionelle weihnachtliche Klänge, Christmas Carols, Gospel und Pop stehen auf dem Programm. Der Chor des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums unter Leitung von Holger Ryseck und der Jazz-Chor der Kreismusikschule Südwestpfalz unter der Leitung von Lothar Frary übernehmen den gesanglichen Part. Clemens Kuhn spielt Instrumentalwerke auf der Orgel, Kara Müller und Paul Harlos bieten vierhändiges Klavier. Dazwischen gibt es Lesungen kleiner Prosatexte.

In der Ortsmitte bieten Eva Farbacher und Franz Gerst am Klavier sowie Leni Müller und Sharon Steigner mit Gesang weihnachtliche Lieder. Die „Zobeleys“ machen ab 18 Uhr Livemusik. Der Kunstverein Dahn öffnet ab 18 Uhr die Galerie am Alten Rathaus zur Mitglieder- und einer Adventsausstellung. Die Marktstraße ist ab 19.15 inklusive Kreisel für den Verkehr gesperrt, zu den Hotels im Büttelwoog besteht eine Umleitung.