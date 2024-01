Pfarrer Willi Haus ist am Montag in einer Landauer Klinik verstorben. Seinen Ruhestand hatte der Priester in seiner Heimatgemeinde Hauenstein verbracht. Er war von 1965 bis 1971 Kaplan der Pirmasenser Pfarrei St. Elisabeth und kehrte 1974 wieder als Pfarrer in die Pfarrei auf dem Sommerwald zurück, wo er nach 18 Jahren 1992 verabschiedet wurde. Willi Haus wurde 84 Jahre alt.

Unter seiner Ägide war am Pirmasenser Sommerwald das Pfarrzentrum St. Elisabeth errichtet worden. „Das ist schon ein Stück Lebenswerk“, sagte er vor zwei Jahren im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das 1978 konsekrierte Pfarrzentrum mit seiner besonderen Waben-Architektur sollte „Communio“ – Gemeinschaft eben – erlauben: „Im Kirchenraum soll jeder jeden sehen, Gemeinschaft soll so erleb- und spürbar sein“, hatte er das seelsorgliche Konzept beschrieben. Und: Nach den Gottesdiensten sollten die Besucher sich nicht verlaufen. „Eine Messe, bei der man nachher nicht zum Kaffee zusammenbleibt, ist eigentlich ungültig“, ergänzte er mit dem ihm eigenen Humor.

Mit dem Pfarrzentrum, das neben der Kirche auch die Familienbildungsstätte und die Jugendzentrale sowie ein großzügiges Foyer unter einem Dach vereinigte, verfolgten er und seine Mitarbeiter eine klare seelsorgliche Zielrichtung: „Wir wollten offen für alle Menschen sein und wollten auch die erreichen, die eher kirchenfern sind.“ Man habe deutlich machen wollen, „dass Kirche für alle Menschen da sein will“, sagte Willi Haus. Seine Arbeit folgte dem Seelsorgeprinzip der „Gemeindeerneuerung“ nach dem Modell des verstorbenen Weihbischofs Ernst Gutting, der ihm Mentor geworden war.

Engagiert in der Jugendarbeit

Am Wasserturm in Pirmasens war Willi Haus maßgeblich beteiligt beim Aufbau einer Lern- und Spielstube, er engagierte sich in der Jugendarbeit, gab im Pfarrzentrum der Jugendzentrale eine Heimat, war Dekanatsjugendseelsorger des Bundes der Deutschen Katholische Jugend (BDKJ), war in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) tätig, deren Diözesanpräses er von 1985 bis 2005 war. Wichtig war ihm der Einsatz für die Dritte Welt: Eine persönliche Freundschaft verband ihn mit dem derzeitigen Misereor-Vorstandsvorsitzenden Monsignore Pirmin Spiegel.

Sein Wirken als Seelsorger war auch geprägt vom Zweiten Vatikanischen Konzil und von der Gemeinsamen Synode der deutschen Bistümer, die von 1971 bis 1975 in Würzburg tagte. „Wir waren voller Hoffnung, dass das Konzil für eine Erneuerung der Kirche sorgen würde, unabwendbar und unumkehrbar“, sagte er einmal und aus seinen Worten war schon ein Stück Enttäuschung über den Weg der Kirche herauszulesen. Mit großer Sorge blickte Willi Haus bis zuletzt auf allzu restaurative Strömungen innerhalb seiner Kirche.

Am Hauensteiner Marktplatz aufgewachsen

Willi Haus’ Lebensweg begann 1939 in Neustadt. Früh zog die kleine Familie nach Hauenstein, wo er am Marktplatz aufwuchs. Als Zehnjähriger trat er ins bischöfliche Konvikt, zunächst in Landstuhl, später in Speyer ein. Dem Abitur schloss sich das Theologiestudium in Mainz, München und Speyer an. Im März 1965 war Haus zum Priester geweiht worden und war anschließend bis 1971 Kaplan in Pirmasens. Nach drei Jahren als Kurat in Krickenbach kehrte er wieder in die Schuhstadt zurück, wo er 1992 verabschiedet wurde: „Sie waren uns ein guter Hirte“, gab man ihm damals mit auf den Weg in die saarpfälzischen Pfarreien Ommersheim und Heckendalheim, wo er Kirche und Jugendheim zu Orten der Begegnung umgestaltete, um das Gemeindeleben anzufachen.

Seit 2009 lebte er – zuletzt sehr zurückgezogen und gesundheitlich zunehmend angeschlagen – in seinem Haus in Hauenstein. Er half, solange es die Gesundheit zuließ, in der Pfarrei aus und nahm – obwohl immer mehr auf eine Gehhilfe und Unterstützung angewiesen – am Leben der Pfarrei und der Gemeinde teil. Gerne war er beim wöchentlichen Mittagstisch im Pfarrheim dabei, war lange auch beim ökumenischen Bibelkreis präsent, war ihm die Ökumene doch immer ein besonderes Anliegen. Und nur ungern verpasste er den Stammtisch im „Ochsen“, wo montags die kleine und große Politik debattiert wurde.

Requiem am Freitag

Willi Haus wird am kommenden Freitag beerdigt. Totenoffizium und Requiem beginnen um 14 Uhr in der Bartholomäuskirche im Ortszentrum. Anschließend wird Willi Haus zur letzten Ruhe auf dem benachbarten Friedhof begleitet.