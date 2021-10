Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Jürgen Fränzel verbreitete sich im Gräfensteiner Land rasend schnell. Ungläubig hörten viele seiner Freunde, dass der international erfolgreiche Vogelzüchter, zwar mit schwerer Krankheit belastet, am vergangenen Montag überraschend im Alter von 53 Jahren gestorben ist.

Fränzel war dreifacher Weltmeister (1982, 2004 und 2012), zweimaliger Vize-Weltmeister (1983, 2012), erreichte fünf Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften (bei 14 WM-Teilnahmen gewann Fränzel zwölf Medaillen), er war dreifacher Europameister (1981, 1982, 1983) und 2011 Deutscher Meister. Unter seiner Anleitung erzielte Tochter Sina Fränzel ebenfalls unter anderen zwei Weltmeistertitel 2009 und 2010, sowie 2006 einen Europameistertitel.

Der Name Jürgen Fränzel war nicht nur landesweit bekannt. Der inoffiziell „der Vogelflüsterer“ genannte Fränzel zählte zu den herausragenden Vogelzüchtern Deutschlands. „Man vertraut mir. Wenn ein Vogel krank ist, kommt der Besitzer und bittet mich um Hilfe. Das Verhältnis zu meinen Vögeln ist ein entscheidender Punkt. Manches Mal meine ich, ich verstehe sie“, erzählte er einmal in einem Interview mit der RHEINPFALZ.

Trotz außergewöhnlich großer Erfolge blieb der Ur-Rodalber bescheiden, war beliebt und angesehen. Seinen Heimatverein „Stieglitz Wasgau“, Verein für Kleintierzucht Münchweiler, führte er drei Jahre als Vorsitzender. Dann schlug die Krankheit zu. Er musste seine geliebte Zucht in allerkleinstem Rahmen halten. Lange kämpfte Fränzel gegen die schwere Krankheit an. Viel Unterstützung erhielt er dabei von seiner Familie, allen voran Ehefrau Andrea, die stets in allen Belangen für ihn da war, und seinen beiden zwischenzeitlich erwachsenen Kinder Sina und Nils, denen er die Vogelzucht näher brachte und sie ebenfalls zu hohen Titeln führte.

Am Freitag, 29. Oktober, wird Fränzel um 14.30 Uhr auf dem Rodalber Friedhof bestattet.