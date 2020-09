Schwester Maria Pura Escudero SAC, die langjährige Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft St. Pirminius Pirmasens-Land und der Pfarrei Heiliger St. Wendelinus Trulben, ist nach schwerer Krankheit im Rodalber Krankenhaus im Alter von 69 Jahren gestorben.

Die Angehörige der Hildegardisschwestern mit ihrem Ordenssitz in Pirmasens-St. Anton wird am Freitag, 14 Uhr, auf dem Friedhof ihrer Ordensgemeinschaft in Neustadt-Königsbach/Hildenbrandseck beigesetzt. Schwester Maria Pura kam von 1998 bis 2017 als Gemeindereferentin zunächst in die Pfarreiengemeinschaft St. Pirminius in Pirmasens-Land und zog ins Pfarrhaus in Vinningen. 2016 mit der Errichtung der Pfarrei Hl. Wendelinus Trulben wurde sie Mitglied des vierköpfigen Pastoralteams und Ansprechpartnerin für die Gemeindemitglieder in Vinningen, Trulben mit Kröppen, Schweix, Hilst und Eppenbrunn. Dort war sie auch zuständig für Beerdigungen und Wort-Gottes-Feier, die sie immer sehr nah an den Menschen gestaltete. Für viele Gemeindemitglieder war sie eine vertraute Ansprechperson, der es wichtig war, eine gelingende Gemeinschaft zu schaffen und andere zum Mit-Tun zu befähigen. Ganz besonders auch in ihrem Schwerpunkt der Erstkommunionvorbereitung hat sie über all die Jahre hinweg segensreich gewirkt. Ein besonderes Anliegen der Verstorbenen war es, geistliche Angebote zu machen. Mit ihrem spanischen Temperament und ihrer quirligen, fröhlichen und gewinnenden Art verstand sie es, die Menschen anzusprechen. Ihre Gastfreundschaft ließ die Menschen sich bei ihr wohlfühlen.

Auf eigenen Wunsch suchte sie mit 66 Jahren eine neue Herausforderung und wechselte zum 1. August 2017 in die Pfarrei Hl. Theresia von Avila in Neustadt. Hier waren ihr nur noch zwei Jahre seelsorgerlichen Tuns vergönnt, ehe sie im Vorjahr schwer erkrankte. An ihrer früheren Wirkungsstätte findet das Sterbeamt der Pfarrei Hl. Wendelinus Trulben am Sonntag, 25. Oktober, 10.30 Uhr, in der Kirche St. Stephanus Trulben statt.