In Windeseile verbreitete sich am Dienstag in Rodalben die Nachricht vom Tod von Peter Helfrich (72), des Wirts der alteingesessenen Gaststätte „Zum Peterhof“. Der allseits bekannte und geschätzte Rodalber war nach kurzer Krankheit verstorben.

Peter Helfrichs Zuhause war der „Peterhof“, die urtümlichste Wirtschaft in Rodalben, nicht sein Eigenheim auf dem Lohn, wohin sich seine Frau gerne nach einem langen Arbeitstag zurückzog. Wohl fühlte sich der „Peterhof-Peter“ immer hinter dem Tresen, ob als Zuhörer oder Plauderer. Diese Rolle lag seiner kommunikativen Art.

Petr Helfrich, sein Großvater, hatte den „Peterhof“ 1903 gegründet. Gäste schätzten an dem Lokal die aufgetischten Pfälzer Spezialitäten wie Saumagen, Leberknödel und Bratwurst, darüber hinaus die herzlich-rustikale Atmosphäre. Das Schlachtfest am Montag erreichte beinahe Kultstatus, zog Gäste auch aus weiterer Entfernung an. Hier gab es noch die Stammtischrunden und hier fanden Veranstalter die Räumlichkeiten mit großem Saal mit Bühne vor für Veranstaltungen mit viel Publikum. Den Platz nutzten Gesangvereine für Konzerte, der RCV für seine Prunksitzungen, Organisationen wie der Kreisverband der Jäger oder Parteien für ihre Tagungen.

Beisetzung am Dienstag

Für den Wirt bildete der „Peterhof“ mit seinem geselligen Zentrum den Lebensmittelpunkt. Deshalb hielt er den Betrieb zusammen mit seiner Frau Barbara auch im Rentenalter aufrecht. Abgesehen von wenigen Ferienwochen hatte der „Peterhof“ das ganze Jahr über durchgehend geöffnet.

Beigesetzt wird Peter Helfrich am Dienstag nach Pfingsten, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof im Leiterstal.