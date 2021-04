Der beliebte und hoch geschätzte Kommunalpolitiker Helmut Ehrhart ist im 71. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit am Donnerstag gestorben. Ehrhart war 1984 Gründungsmitglied der Freien Wählergemeinschaft Münchweiler, 1987 half er, die FWG Gräfensteiner Land aus der Taufe zu heben. Bis zu seiner Erkrankung war er Vorsitzender der FWG Münchweiler und Rodalben.

Im Zentrum seines Wirkens stand seine Heimatgemeinde Münchweiler. Von August 1989 bis Mai 2019 gehörte er dem Gemeinderat an, er war mehrere Jahre erster Beigeordneter. Von 1984 bis 2018 saß Ehrhart im Verbandsgemeinderat Rodalben. Dabei verantwortete er von 2014 bis 2018 als zweiter Beigeordneter den Geschäftsbereich Tourismus. Ehrhart engagierte sich über die Politik hinaus. Er war Verwaltungsrat der Gemeindewerke und gehörte dem Kultur- und Verkehrsverein Münchweiler an. Wegen seiner offenen Art genoss er großes Ansehen. Ehrhart hinterlässt viele Spuren in und außerhalb seiner Heimatgemeinde.

Münchweilers Bürgermeister Timo Bäuerle, der als erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde den erkrankten Bürgermeister Wolfgang Denzer vertritt, bezeichnete Ehrharts Tod als einen „großen Verlust für alle, die ihn gekannt haben“. Ehrharts Zuverlässigkeit, seine Loyalität und seine vertrauensvolle Art seien von allen, die mit ihm Umgang hatten, sehr geschätzt worden.

Der Name Helmut Ehrhart stehe für den Anfang und den Aufschwung der FWG, sowohl im Gräfensteiner Land als auch im Kreisverband, betonte Alexander Frey, der Vorsitzende der FWG Gräfensteiner Land. Ehrhart hatte sich bei der FWG auf Kreis- und Landesebene engagiert, der FWG-Kreisverband hatte ihn 2019 zum Ehrenmitglied ernannt. „Für ihn stand nie die Partei im Vordergrund, es ging ihm immer um die Menschen in seiner Heimat. Die FWG Gräfensteiner Land hat einen honorigen und feinen Menschen verloren. In Gedanken sind wir auch bei seiner Ehefrau, die seine Arbeit über Jahrzehnte begleitet hat“, sagte Frey. Ehrharts offenes, lebensfrohes und motivierendes Wesen habe auf alle FWGler ausgestrahlte. „Die FWG verliert nicht nur ein treues und engagiertes Mitglied, sondern auch einen guten Freund. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt seiner Ehefrau und seinen Angehörigen“, ergänzte Frey voller Dankbarkeit.