Maria Engel, eine der prägenden und liebenswerten Wirtinnen in der Hauensteiner Gastronomie, ist tot. Sie starb in der vergangenen Woche im Alter von 86 Jahren. Am Freitag wird sie um 14.15 Uhr auf dem Friedhof in Hauenstein beerdigt.

Maria Engel setzte nach dem allzu frühen Tod ihres Ehemanns Walter im Jahr 1978 bemerkenswerte und beispielhafte Akzente. Bei der Transformation des alteingesessenen Gasthaus „Zum Ochsen“ zu einem regional angesehenen Hotel- und Gastronomie-Betrieb entwickelte sie mit ihren drei damals noch sehr jungen Kindern in schwieriger Zeit weitblickende Visionen und begann mit viel Geschick, das Unternehmen zu seiner heutigen Größe umzubauen, das seit 1989 von Sohn Thomas und seiner Frau Heidi in vierter Generation sehr erfolgreich geführt und immer wieder erweitert wird.

Maria Engel geborene Caron entstammt einer bekannten kinderreichen Familie aus Vinningen und pflegte bis zu ihrem Tod noch zahlreiche freundschaftliche Verbindungen zu ihrem Heimatort. Mit ihrem Vinninger Jugendfreund Erwin Huber hatte sie nach dem Tod ihres Mannes nochmals einen liebenswerten Lebenspartner gefunden.

Charmante Seniorchefin

Sie heiratete in die Hauensteiner Gastronomiefamilie Engel ein, und mit ihrem Mann, dem 1936 geborenen Koch und Metzger Walter Engel – er war damals schon Juniorchef in dritter Generation –, entwickelte sie schon sehr früh gemeinsame Zukunftspläne und führte den „Ochsen“ in eine hoffnungsvolle Zukunft.

Als ihr Sohn Thomas, der in den besten Häusern im In- und Ausland eine sehr gute Ausbildung erfuhr, mit seiner Frau Heidi das Gasthaus zu seiner heutigen Bedeutung ausbaute, war Maria Engel immer die charmante Seniorchefin geblieben, die gerne mit ihren Gästen ein Schwätzchen hielt. Ihre Kraft schöpfte sie, wie sie immer sagte, aus einem tiefen Glauben. Die jährliche Wallfahrt nach Altötting gab ihr auch im Alter immer wieder eine fröhliche Zuversicht.