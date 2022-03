Herbert Klein ist tot. Das Merzalber Urgestein, das sich große Verdienste um den Fußballclub erworben hat und lange in der Kommunalpolitik aktiv war, ist am 20. März im Alter von 69 Jahren gestorben. Am Freitag wird er beigesetzt.

Der Tod Kleins hinterlässt eine Lücke im Fußballclub Gräfenstein und in der Gemeinde. 56 Jahre lang gehörte er dem FCM an. Bei ihm liefen lange Jahre die Fäden zusammen, wenn es etwas zu organisieren gab. Wenn es etwas zu tun gab, war Klein da. Er stand am Grill und kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste, nicht nur beim Fußballclub, sondern auch beim Seniorentag der Gemeinde. Der gelernte Bäcker packte auch beim Brotbackfest an, dem heimlichen Dorffest Merzalbens, und buk die begehrten Brote.

Klein trat in über 500 Spielen als Fußballer für den FCM an. Dafür wurde er mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet. 20 Jahre lang war er Jugendleiter, 16 Jahre zweiter Vereinsvorsitzender. Der Verstorbene war Träger der Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes, der Verbandsehrennadel des Sportbundes und Ehrenmitglied seines Heimatvereins.

Sein Lachen wird fehlen

Klein war bekannt für sein herzliches Lachen und seinen gesunden Humor. Sein Tod ist überraschend, er löste große Bestürzung aus. Sein Schicksal hatte zuvor viele gerührt. Vor vier Jahren war er schwer gestürzt und seither an den Rollstuhl gefesselt. Das hatte zum Rückzug aus seinen Ehrenämtern geführt. Auch wenn er nicht mehr aktiv wirkte, seine tiefe Verbundenheit zum FCM bestand weiter. Ronny Christian, der Vorsitzende des Fußballclubs, würdigte die Verdienste Kleins. Er habe den Verein geprägt. „Viel mehr als in der Vereinsarbeit werden wir ihn als Freund in unserer Mitte vermissen“, sagte Christian.

Der Ur-Merzalber Klein war auch kommunalpolitisch aktiv. So gehörte er dem Gemeinderat von 1999 bis 2019 und dem Verbandsgemeinderat von 2009 bis 2019 an. Hier war er in verschiedenen Ausschüssen tätig.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Freitag um 14.30 Uhr auf dem Merzalber Friedhof.