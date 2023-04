Gertrud Ruppert ist tot. Die für ihren „Oma-Kuchen“ weit über die Grenzen des Dahner Felsenlandes bekannte Dahnerin, starb am vergangenen Samstagabend in ihrer Wohnung nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren, kurz vor ihrem 89. Geburtstag.

Die achtfache Mutter von zwei Töchtern und sechs Söhnen backte rund zehn Jahre lang regelmäßig – fast täglich – für das Hotel Felsenland Resort ihres Sohnes Alois. Ein paar tausend Kuchen entstanden so; diese backte sie gemeinsam mit ihrem bereits im Jahr 2021 verstorbenen Ehemann Oswald. Zahlreiche Hotelgäste waren begeistert von ihrem sogenannten „Oma-Kuchen“. So erschienen mit Unterstützung ihrer Familie auch zwei Backbücher mit ihren Rezepten.

Gertrud Ruppert war in zahlreichen Dahner Vereinen aktiv. Die meiste Zeit verbrachte sie im Obst- und Gartenbauverein, den ihr Mann mehrere Jahrzehnte leitete. Gemeinsam mit ihm baute sie den Lehrgarten dieses Vereins oberhalb des ehemaligen Internats und des heutigen Conrad-von-Wendt-Hauses auf. Dabei kümmerte sich um die Bepflanzungen und die Verköstigungen.

Aktivposten der Kolpingsfamilie

Auch bei der Katholischen Frauengemeinschaft und der Kolpingsfamilie brachte sie sich mehrere Jahrzehnte ein; Bei der Kolpingsfamilie fungierte sie in mehreren Funktionen im Vorstand. Über einen Zeitraum von rund 15 Jahren fehlte sie bei keiner Kolpingveranstaltung. Auch hier zeigte sich das Teamwork mit ihrem Ehemann. Gemeinsam leisteten sie den regelmäßigen Getränke-Service und die Verköstigungen bei den Kolping-Festivitäten. Ein leckerer „Oma-Kuchen“ war auch immer dabei.

Eine weitere große Leidenschaft von Gertrud Ruppert waren ihre Auftritte in der Faschingszeit. Fast bei allen Vereinen stand sie in der Bütt. Mit immer wechselnden Kostümen und perfektem einheimischen Dialekt brachte sie Szenen mitten aus dem Dahner Leben in Reimform auf den Punkt.